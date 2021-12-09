終結輕憂鬱有妙計　成大學生開發「減壓珍珠奶茶」讓您忘憂！

▲成大學生團隊，從珍珠奶茶獲取靈感，設計含有減壓性胺基酸taurine的珍珠，取名「MenTAUR 」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症減壓新法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

吃甜點會讓心情變好？國立成功大學學生團隊，從珍珠奶茶獲取靈感，設計含有減壓性胺基酸taurine的珍珠，取名「MenTAUR 」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症減壓新法，參加世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽iGEM」六度勇奪金牌，再次寫下成功大學在iGEM比賽的里程碑。

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根據世界衛生組織（WHO）的研究，COVID19防疫措施對心理健康帶來極大負面影響，失眠、焦慮所引起的長期壓力及憂鬱現象，在後疫情時代非常值得關注。成大團隊從台灣最有特色的「珍珠奶茶」獲取靈感，以海藻酸鈣製成，含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠，其功能可感受細胞的氧化及干擾素變化，從而釋放taurine調節身體的壓力平衡系統，減少憂鬱現象的發生。

今年在硬體設計上，成大iGEM團隊首次以微流體技術，仿照腸胃道條件藉此了解細菌在小腸的停留時間，以評估產品用量及效果。另一方面，成大iGEM團隊深耕中小學的教育推廣，以線上互動方式讓對合成生物學有興趣的小小科學家參與討論，更接軌世界 10 多所大學，以視訊方式展開研討會，其成果豐碩且極具創意，獲得評審給予最佳硬體設計獎（Best hardware）、最佳教育獎（Best Education），及最佳永續發展影響力（Best Sustainable Development Impact）等獎項的提名。

團隊今年由化工系吳意珣老師及莊怡哲老師、生科產業系王涵青老師、分子醫學研究所橋本昌征老師擔任指導者，成員包括醫學系蔡昀皓、李明瑾、柯晏淩、李珮瑜、高苡晴、孫楷欣、化學系葉品含、生科產業系洪世民、龔宇傑、醫工系侯佳葳、環工系王佳佳、航太系梁順龍、光電系吳思璇以及化工系陳明瀚等 14 位學生。來自不同科系的學生共同組隊，在思想與觀念上都需要長時間磨合，副隊長李明瑾表示，比賽過程中逐漸發現每個人其實都有強項與弱項，如何在有限的空間與資源裡找到他們合適的位置，朝向共同目標邁進，也算是比賽中另類的挑戰與收穫。

成大iGEM團隊自2016年創隊至今，近4年來都是台灣取得最多獎項與提名的隊伍，除了強大的跨領域整合與深厚學習力，每屆學長姐毫無保留的經驗傳承與技術指導，透過學校各方的意見不斷改進計畫，造就如今的iGEM團隊及斐然成果。今年團隊更同步參加科技部FITI創新創業激勵計畫，不僅在合成生物學研究方面擁有卓越表現，更透過與企業的合作交流，了解食品業的生態與商業規劃，讓產品兼具研究創新與商業價值。

成大今年邁入 90 週年，校長蘇慧貞指出，成大iGEM 2021參賽作品充分將生物工程、醫電工程和生化模型運用於實際應用領域，不僅展現成大團隊深厚的跨領域能力，更是希望能顯現對社會及世界貢獻一己之力的決心。