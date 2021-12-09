比人還高！駁二「巨人的夢幻花園」　台灣燈會期間限定亮相

▲駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭上，近來出現比人高出2到3倍的「巨人花園」。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭上，近來出現比人高出2到3倍的巨人花園！以顛覆常規的巨大造型與奇幻繽紛的燈光設計，命名為「巨人的夢幻花園Trumpet Flowers」，曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節展出，也是今年「2022台灣燈會在高雄」最新公布的作品，經過安裝測試後，將於今（9）日正式登場。

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▲「巨人的夢幻花園」總共54朵，由高約2.5公尺到6公尺不等的巨型喇叭花組成。（圖／高雄市政府文化局）

「巨人的夢幻花園」總共54朵，高約2.5公尺到6公尺不等的巨型喇叭花，作品由澳洲Amigo&Amigo燈光互動設計工作室所創作，曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節中大放異彩。

▲▼「巨人的夢幻花園」曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節中大放異彩。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市副市長史哲表示，台灣燈會將在明年重返高雄，每一件燈會作品的選件與佈局，都經過審慎評估，不僅讓作品在高雄夜色中完美呈現，也希望讓民眾藉由前來欣賞燈會的機會，感受燈光藝術與高雄地景環境結合的城市魅力。而「巨人的夢幻花園」經過多次討論與定位，讓作品與所在環境產生恰當的比例關係，藝術效果結合得天獨厚的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚的亮燈，都是極為夢幻的場景。

▲▼駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭上出現「巨人的夢幻花園」，是今年「2022台灣燈會在高雄」最新公布的作品之一。（圖／高雄市政府文化局）

史哲同時也說，身處在後疫時代，每個人都很努力，祈禱疫情寒冬過去，期待春天來臨大口呼吸。在全民攜手經歷疫情艱辛考驗後，歡迎來到這座濱海花園，看海風吹動花朵自在搖擺、聽花間流淌的療癒樂音，期待大家能夠忘卻煩憂展開笑顏。

高雄市政府文化局長王文翠也表示，這次作品來到高雄，將扭轉了碼頭上的工業風，入夜後更將有五光十色的光彩變換，搭配花朵間傳出的樂曲，在海風中散播著悠閒且自在的氣息。邀請大家前來欣賞，在海港特有的景緻前留下最絢美的照片。

▲▼駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭上出現「巨人的夢幻花園」，是今年「2022台灣燈會在高雄」最新公布的作品之一。（圖／高雄市政府文化局）