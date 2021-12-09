10年沒聯絡「還吵過架」！她婉拒婚禮邀請　前同事玻璃心反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在臉書看到前同事結婚的消息，於是按讚給祝福，而對方也迅速私訊邀請，由於兩人10年沒聯絡，曾吵架心結未解，1月又是美髮業忙季，所以她婉拒出席；怎料，準新娘惱羞給難看，讓她錯愕不已。

女網友在「爆廢公社公開版」提到，最近她在臉書看到不熟的前同事要結婚，基於禮貌她留言回「恭喜」，結果被邀請參加婚禮，因為喜宴辦在假日，又是美髮大月，她若出席除了噴禮金外，也會損失業績，「還有就是我包給她我吃虧，因為我沒有人要，所以也要不了紅包回禮。」

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沒想到，原po以工作為由婉轉回絕，還是讓對方玻璃心碎，冷言批評道「其實妳這樣回話方式蠻不OK的，這樣讓人覺得很無情。」接著還直接封鎖，不給她反擊的機會。

▲對方玻璃心碎，反過來罵她無情。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對方的舉動讓她傻眼，不禁直呼「我是不是做人太好！快10年前美髮同事，沒有很熟，以前還吵過架，欠我一個道歉，只是這幾年FB互按讚，也沒交集聯絡」、「我沒封鎖妳，妳鎖我？真的上了一課，不要沒事亂按讚哈哈，也好好檢驗自己，做人不要太無情，免得先被封鎖。」

網友們看完氣憤不已，紛紛回應「有病吧她」、「她可能沒朋友，怕婚禮沒人，所以逼不得已只好找沒那麼熟的朋友，被拒絕順便惱羞」、「等喪禮那天再通知我包白包」、「事實上，這行為對妳來說並不是損失！省了紅包，賺了獎金，走了一個不對盤的人，根本賺翻了」、「下次一定排除萬難參加」、「真不要臉，四處討紅包喔」。