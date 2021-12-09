強制打2劑疫苗！她堅持不打「我有人身自主權」　網轟：醫療請自費

▲原PO至今仍未接種過疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布，從明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，若未完成者每週必須自費快篩，或是PCR檢驗陰性後，才能在場所提供服務，一名女網友就表示，自己一劑疫苗都沒有打，純粹就是不想要打，看到這消息很不開心。

女網友在PTT發文，目前為止沒有打過任何一劑疫苗，「沒什麼身體宗教因素，純粹是不喜歡」，接種疫苗是個人選擇，不應該被強迫被要求，很多人都會說「防疫破口、幹嘛不打」，但她認為自己有人身自主權，「何況沒病原帶進來，難道自發冒出來疫情嗎？」

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她指出，新聞不斷報導施打疫苗的副作用，但卻沒有看到報導說，一群人之中「沒打疫苗的人」染病傳染給大家，雖然政府沒有強迫，但是了很多不方便跟異樣眼光，「還有順便賣一些快篩試劑」，不過她表示，現在施打也來不及打完兩劑，「感覺就是要花錢消災了」。

▲她表示，「純粹是不喜歡」。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們認為，疫苗是保護自己也保護其他人，「你沒打疫苗如果得病是浪費醫療資源，如果傳染出去更是國安問題」、「不想打的會覺得這規定損害了自己的權益，但有沒有想過你不打就是損害週遭人的權益呀」、「國外還有疫苗護照咧，妳逃不掉的」、「造成別人甚至整個國家的困擾就不叫自由，叫自私」。

許多網友提議，如果不打疫苗，染疫的話醫療費自付，「 支持學新加坡，可以不打，但染疫醫藥費全額自費」、「不打疫苗可以啊，以後染疫的時候請自己出醫療費，不想付費就一輩子不要出門，或自費篩檢，台灣醫療很寶貴，不是讓你這種人拿來浪費」、「打不打是你的自由，但得病重症佔用醫療資源就是該罵，如果你可以接受重症但不治療，我就挺你」、「不想打就篩檢啊，支持不打得病醫藥費自費」。

有網友試算出，如果自費篩檢的花費，「自費快篩每週一次，一次大約350元up，一個月就1400元的支出，一年要16800元」。不過有網友說，「是可以每週篩檢不打疫苗，但社會承擔的風險遠遠不只一萬多」。

▼相關強化場所（域）人員新冠疫苗接種規範 。（圖／指揮中心提供）