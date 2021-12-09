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又有烏克蘭正妹！嬌小美艷型台男超心動　內行人曝定居台灣原因

▲▼烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol）最近已經定居在台灣。（圖／翻攝自IG／sonyafairy）

 ▲烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol）最近已經定居在台灣。（圖／翻攝自IG／sonyafairy，下同）

記者林彥臣／綜合報導

曾經登上PTT表特板好幾次，而且引發熱烈討論的烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol），日前被眼尖的網友發現，她的IG限動上出現台北101的短片，引發她是否再度造訪台灣的疑問。對此，一位經常在東歐、中亞國家工作，被網友暱稱為「烏克蘭王」的鄉民stute就指出，葛洛麗雅這2年基本上已經定居台灣。

▲▼烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol）最近已經定居在台灣。（圖／翻攝自IG／sonyafairy）

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葛洛麗雅身高155公分左右三圍35、24、36，不像其他的烏克蘭模特外型偏向清純甜美, 葛洛麗雅是屬於比較美艷的模特兒，雖然身材嬌小但是比例和肢體表現非常好。

▲▼烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol）最近已經定居在台灣。（圖／翻攝自IG／sonyafairy）

烏克蘭王發文分析指出， 烏克蘭模特兒在亞洲一直都很熱門，但是台灣的市場一直不是太大，雖然有少數拍時裝的外國模特，但台灣外拍模特太多，難以競爭，所以一直都不是主流，幾年前開始有經紀公司，引進烏克蘭大尺度模特兒後，這個模式就愈來愈受歡迎。

▲▼烏克蘭辣模葛洛麗雅（Gloria Sol）最近已經定居在台灣。（圖／翻攝自IG／sonyafairy）

烏克蘭王說，一開始是一位叫Jana Bubu的模特兒先過來，來了幾次以後就在台灣發展了，後來陸續帶過2~3個模特兒到台灣，像是Marianna和Gloria Sol等等，後來發現住在台灣過那麼舒服，自然就留下發展啦。

網友在推文中回應表示，「一定很香！」、「辣到爆啊」、「在台一段時間了，棚拍每場秒搶，想看女神就快去買台單眼報名」、「我封你Ptt駐烏克蘭親善大使 快開聯誼團RRR 」、「大哥，餅我奉上了，我偏愛6個蛋黃的，你試試」。

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