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吳釗燮稱公投「科學題」是民粹反智　外交部譴責立委扭曲卻多加2字

▲外交部長吳釗燮8日到立法院外交國防委員會進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮8日到立法院外交國防委員會進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部長吳釗燮8日專案報告「政府因應反萊豬公投結果之可能作為」，並在口頭補充中說，科學議題拿來公投是民粹和反智；但國民黨立委江啟臣認為吳抹黑公投，對不起總統蔡英文，並透過臉書要求他向國人道歉。外交部下午則譴責吳的發言遭部分立委扭曲，他是重申科學議題拿來公投「形同」反智、民粹。為此，《東森新媒體ETtoday》還原吳釗燮報告全文，發現的確是以「科學」為前提，但並無「形同」2字。

吳釗燮8日赴立法院外交國防委員會專案報告「政府因應反萊豬公投結果之可能作為」並備質詢。吳釗燮報告時，以「口頭補充」說出科學議題拿來公投是民粹、反智，讓江啟臣不滿。江在質詢吳時，表示不要用恐嚇、似是而非的方式抹黑整個公投，他絕對無法接受，但吳強調，我們沒有抹黑公投，如果是一個科學問題卻拿來公投，這個就是民粹，就是反制。

江啟臣聽聞後，指出2012年民進黨立委吳秉叡在立法院開記者會，說要推動反對萊牛公投，你說公投是民粹，那就是在抹黑，你是對不起蔡英文、民進黨前主席林義雄。事後，江又透過臉書呼籲吳釗燮向全國人民道歉；內文中他也批評，領人民納稅錢的外交部長，由人民投票產生的蔡政府，竟然反對人民做主，謾罵人民？「公然說人民實踐憲法直接民主的權利，用公投來決定國家政策，是反智、是民粹的執政黨，就不要再聲稱自己民主進步！」

到了下午，外交部透過新聞稿表示，部分立委斷章取義、錯誤扭曲外交部長吳釗燮針對反萊豬公投相關談話，外交部嚴正澄清。吳釗燮8日上午應邀出席立法院外交國防委員會就「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」時重申，食品是否符合食品安全，是科學議題，如果用公民投票決定科學與否，形同「反智、民粹」；但吳部長的談話被惡意簡化、扭曲為「公投就是反智與民粹」。對於吳部長談話遭到外界斷章取義，刻意混淆視聽，外交部表達高度遺憾。

外交部也說，吳部長強調，食品安全應依循國際標準並以科學為依歸。聯合國「國際食品法典委員會」（CODEX）已於2012年7月針對萊克多巴胺殘留量（MRL）訂定國際標準，我國是否接受國際標準並履行承諾，是維繫健全的台美經貿關係、加入包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP） 等國際經貿機制的重要觀察指標。若「反萊豬公投」通過，不僅推翻我國政府長年推動融入國際的政策目標，更向國際社會傳達台灣輕易背棄經貿承諾、悖離國際標準的負面訊息。此嚴肅議題，需各界摒除政治成見，深思熟慮並作出正確的決定。

根據吳釗燮談話原文，他在報告完「政府因應反萊豬公投結果之可能作為」後，又以口頭補充方式列出4點，並在第二點時說出，是不是符合食品安全？這是一個科學議題，如果說這科學議題，我們把它放在公投上面，這個就是一個民粹，就是一個反制，我想國際社會上面已經有共同接受的標準，就是國際食品法典委員會的標準。如果我們不接受這個標準，那要進入國際社會，參與國際多邊組織，我想是背道而馳。

吳釗燮報告全文如下：

國際社會長年透過各項機制尋求經貿合作共識，並建立共享規範標準，以促進成員國之間的貿易投資，且保障各國在企業和消費者之間的利益。台灣作為負責任國際社會成員，積極參與世界衛生組織（WTO）、亞太經濟合作（APEC）等經貿多邊組織，在全球供應鏈因疫情進行巨大重整之際，為確保台灣社會的安定和繁榮，我們政府致力和世界各經濟體強化和連結，共同打造強韌經貿環境。

其中美國身為世界經濟龍頭，一直以來都是奠定經貿秩序的關鍵伙伴，我國應在台美長期緊密的經貿戰略夥伴關係上，持續就雙方共享經貿目標，開拓合作空間，符合我國國家利益。

基此，我國政府在保障國民健康大前提下，依照科學以及國際食品法典委員會（CODEX）的國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺最大的殘留容許量，這政策在上年8月公布，並在本年1月1日上路，開放美國在內符合萊暨安全標準的豬肉進口，我在重新一次，符合萊劑國際安全標準的豬肉進口。

這項審慎決定，兌現陳水扁、馬英九兩位前總統時期以來，台灣對解決美牛、美豬進口議題的承諾，充分向國際社會展現我國積極解決貿易困難的決心，以及準備好採納全球超過100個國家或地區遵循的國際標準。

台灣跨出這關鍵一步後，除了獲得美國各界公開肯定，台美經貿交流也有亮眼的進展，包括去年9月簽署「台美基礎建設融資」以及「市場建立合作架構」，連續兩年辦理「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並且在這項機制下，簽署了「台美科學及技術合作協定」，辦理半導體供應鏈座談會，這些發展都反映台美密切和友好、多元的經貿合作。

另外，延宕多年的第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，也在今年6月重啟。雙方除了在會中就多項議題進行廣泛討論之外，已持續透過工作小組，以及雙邊會議延續對話和合作動能，我們的經濟部和美國的商業部更在12月7日宣布成立「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），為台美深化雙邊貿易寫下新頁。

我國自加入WTO後，遵循國際經貿規範的良好表現，向國際證明台灣是可信賴的良好夥伴，至今累積國際誠信形象，彌足珍貴，也是台灣參與國際經貿的堅實基礎。但是台灣履行經貿承諾，以及接受國際標準情形，足將影響我國和美國等戰略夥伴的雙邊經貿交流外，各國對於我國是否能在進出口貿易上理性接受國際標準評價，更對我國是否能夠加入CPTPP等國際高標準的經貿整合機制至關重要。

因此，反萊豬公投如果通過，不僅是推翻我國政府長年致力推動的政策目標，更向國際社會傳達台灣輕易背棄經貿承諾，背離國際標準的負面訊息，對我國長年建立的信用勢必造成嚴重衝擊和傷害，和我國面臨經貿夥伴的質疑。

公投是直接民主的展現，反萊豬公投如果通過，政府必須尊重民意，這個沒有問題。但是在全球政治經濟秩序巨大變動的這個時候，如果我國違背經貿承諾和國際標準和規範，恐怕難以參與發展中的經貿議題與合作，例如印太多國推動建立的數位經濟協定等等，這個恐將嚴重打擊我國相關產業發展。

另外，目前在台灣蓬勃發展的外商社群，以及近年大幅回流的投資潮和高端人才，也可能在多重衝擊之下出走，這個對我國往後總體經濟發展會帶來很大損失。

台灣擁抱自由民主以及市場經濟以來，透過政府企業社會以及人民各方面合作和努力，持續行速我國遵循國際規範的正面國際形象以及信譽，外交部將尊重公投結果以及整體民意，也會持續努力維護得來不易的成果，並進一步深化與他國戰略夥伴關係，來打造穩定而強韌的全球經貿環境，作為我國商界人士以及國家整體經濟利益，爭取發展良駒，持續向前邁進。

接著，吳釗燮說：「我在這邊再做一些口頭補充說明。」

有關於符合國際標準的豬肉，如果我們不只要把它擋在外面，甚至要用公投方式來做決定，可能會有一些問題。第一個問題就是在於邏輯上說不通；我們很多人有美國的經驗，我們到美國去的時候，享用美國的肉品都沒有問題，為什麼來到台灣就變成有問題？為什麼來到台灣就會變成毒的？那這在邏輯上絕對說不過去。

第二，是不是符合食品安全？這是一個科學議題，如果說這科學議題，我們把它放在公投上面，這個就是一個民粹，就是一個反制，我想國際社會上面已經有共同接受的標準，就是國際食品法典委員會的標準。如果我們不接受這個標準，那要進入國際社會，參與國際多邊組織，我想是背道而馳。

另外，我剛剛口頭報告過，我們對國際社會的承諾，我們加入WTO的時候，我們承諾接受國際標準，可是現在我們背信了，要怎麼讓國際社會來相信我們。

最後一點，在道理上，我們因為開放了所以現在有TIFA、EPPD、TTIC，可是如果公投一但通過，這個對我們的衝擊是全民要來承受的，大家要接受這個衝擊嗎？請大家思考。

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