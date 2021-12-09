「藍營逐漸棄守四項公投」　綠營分析：改以網軍議題操作仇恨

▲面對1218四項公投，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀下令全黨總動員。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，民進黨秘書長林錫耀8日在中常會前表示，越來越多人支持「四個不同意」，已到了「黃金交叉」的時刻。面對當前局勢，綠營資深幕僚分析，藍營內部嚴重分歧，近期有逐漸棄守四項公投的跡象，由於無法好好論述，策略上只好轉而以「網軍議題」來操作仇恨動員。

林錫耀8日在「台灣隊站出來 1218總動員」記者會上表示，黨的態度是希望透過全黨跟社會溝通4個不同意的理由，經1個多月直接與鄉親面對面後，效果非常顯著，越來越多人認為民進黨政府的政策主張都是走在正確方向，有利於台灣未來發展。

林錫耀說，從各項指標看到，贊成4個不同意已經越來越多，相信現在到了黃金交叉時刻，最後再衝刺的護，18日投票可以映證一個事實，就是正確方向、路線，才是民眾最好的選擇。

綠營資深幕僚表示，四項公投是攸關台灣未來的重要發展，「核四」建在地震斷層帶，311日本核災殷鑑不遠，重啟會有核安的疑慮，是嚴肅不可迴避的問題；而「三接停建」，造成的是電力不足，以及能源轉型的困境，進而影響台灣產業與經濟發展；至於「反美豬進口」，更是讓台灣失去國際的信賴；「公投綁大選」則是限縮人民對重大政策，理性思考的空間。

該幕僚說，民進黨一直強調，這是「對事不對人」的選舉，所以在過去每一場公投說明會中，都是向民眾說明四項公投對於台灣未來的影響；反觀，國民黨近期在四項公投的論述上，有出現棄守的現象。

該幕僚指出，國民黨主席朱立倫在8日召開「台灣人民怒火 1218星火燎原」記者會，會中以「網軍治國」議題為主軸。他觀察，國民黨在公投論述上，在黨內意見不一致，只好以網軍議題來進行仇恨動員。

資深幕僚分析，國民黨縣市首長在四項公投上，多數態度曖昧，或是不願正面表態，國民黨市議員徐巧芯公開砲轟新北市長侯友宜，聲稱如果她是黨主席，就不會在2022年提名侯友宜，足以證明藍營內部在公投議題上，依然有嚴重的分歧。

他進一步說，在國民黨在公投議題無法好好整隊的困境下，當然無法就公投提出說服社會的論述，在最後10天只能逐步退守，轉而透過根本不存在的「網軍議題」，操作仇恨動員來激出民眾討厭民進黨的怒火。

但是，該幕僚說，公投本來就不是政黨的輸贏問題，而是攸關台灣未來，蔡英文在公投說明會中，就多次提到，核四重啟如果造成核安問題，輸的是台灣人民；三接停建造成電力不足、輸的是台灣經濟；反萊豬進口讓台灣失去國際信賴，輸的是台灣走向世界的機會；而公投綁大選，輸的也是台灣民主。

▼台灣人民怒火、1218星火燎原記者會。（圖／國民黨提供）

