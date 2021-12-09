年末聚餐就決定是這家！友激推「瓦城」泰式美味　「尾牙春酒宴月月抽10萬」獎項總價近百萬

▲瓦城泰統集團4品牌尾牙春酒宴優惠開跑，集結多道經典菜色組合，早鳥預訂再送好禮。（品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣是美食寶島，擁有眾多在地小吃和夜市文化，還有各式異國料理，其中泰菜因獨特調味融合食材的酸辣滋味以及特色甜品，榮登不少民眾心中最愛異國美食第一名，時不時就想吃一下，街頭也隨處可見泰菜餐廳，像是分店遍布全台的「瓦城泰國料理」，就是許多人想過泰式美食癮時的首選。最近就有網友表示自己根本「被瓦城下咒」，每次跟家人朋友約吃泰式只想選瓦城，並發文求助內行人推薦菜色，引來超多網友點菜蓋樓，讓人看了流口水直呼「好想吃」，適逢年底聖誕節、跨年、尾牙及春酒各種聚會不斷，正是呼朋引伴一起享受美食的絕佳時刻！瓦城泰統集團貼心集結旗下泰式餐廳「瓦城」、「非常泰」，還有湖南菜「1010湘」及中式「時時香」4大品牌，推出一系列優惠方案，包括自即日起的「尾牙春酒饗宴」，提供10人一桌的經典好菜、5人「微型」開趴套餐，將必吃菜色一網打盡；更祭出在12/30前預訂4品牌尾牙春酒饗宴，直接送早鳥禮、2022/2/28前可參加抽獎，有機會獲得10萬元現金和智慧家電等總價逼近百萬的獎項；另外，期間限定內平日不限金額消費，即贈送驚喜好禮以及買1送1好康，讓今年的歲末迎新不只有美食慰勞，還有超值好禮帶來滿滿幸福感。

愛吃瓦城的網友在PTT八卦板以「去瓦城要點什麼最內行」為題發文，店內熱銷冠軍、經過108道步驟製作的《月亮蝦餅》，果然獲得超多網友青睞，表示「月亮蝦餅品質超穩定，不像有時候去吃路邊泰式料理，薄厚不一、有時候還會炸太乾」。混合香辣微甜的綠咖哩醬汁、吃得到鮮嫩雞腿肉片和九層塔香氣的《綠咖哩椰汁雞》也受到網友激推，「上次特別問過店員，裡面加的是長豆」，大讚「很特別，好吃！」還有不少網友喜歡「台一點」的泰菜口味，像是《辣炒牛肉》使用精選進口牛肉，以純手工快刀連剁，牛肉保有完整嚼感，香辣滋味刺激味蕾，成為嗜辣族必點菜色，網友留言分享「就真的超台式的菜，但有夠下飯，超愛」，其他還有海鮮魚類以及甜品通通榜上有名。

▲▼瓦城的經典菜色《月亮蝦餅》（上圖）以及《泰式酥炸軟殼蟹》（下圖），讓許多網友愛不釋口。

超過30年的泰式美味，讓每道菜都各有擁護者，近期更上新菜《泰式酥炸軟殼蟹》，酸、辣、香、鮮、脆口感多重，一路看下來也忍不住嘴饞想來點泰式風味美食了嗎？快趁著這個年末吃好吃滿，不用事前費心研究要吃哪些菜色，「尾牙春酒 樂在瓦城」的10人套餐點起來就對了，包括必吃的《月亮蝦餅》、酸辣鮮美的《檸檬清蒸魚》、嫩中帶脆的《BBQ嫩烤松阪豬》、香辣過癮的《辣炒牛肉》以及人氣不敗的《蝦醬空心菜》等，共19道經典酸辣甜10人份菜色，澎湃上桌只要9,000元！年末拿了年終想請家人吃飯，或只想揪幾個好友聚會，選擇主打都會時尚風格的「非常泰」，提供「尾牙春酒 異國食尚Party」5人套餐，4,080元即有份量十足的8道經典菜，招牌《泰式奶茶》還有冬季限定的「薑薑好」暖心新口味，另有多款異國啤酒、調酒、香檳等酒精飲料，懂喝的人別錯過。

▲非常泰「尾牙春酒 異國食尚Party」5人套餐。

瓦城泰統集團旗下還有中系菜色「時時香」以及地道湖南美味「1010湘」，都是飯控的最愛美食，同樣也因應年末聚會皆推出10人套餐，時時香的「尾牙春酒 人氣天菜Party」，台梗九號米、黑白雙鑽、健康紅藜麥三款米飯無限享用，每人都有一支霸王甘蔗蝦不用搶，還有紹興酒畫龍點睛的《3.5杯雞》、升級版川菜《超級麻婆豆腐》、香酥下飯《無敵豆酥嫩魚》，一套8,600元讓人吃到17道不同菜系的中式名菜。1010湘推出的「尾牙春酒 豐美盛宴」套餐，包含16道美味料理，每套9,800元，有令人吮指難忘的《神仙孜然肋排骨》、國宴大菜《東安仔雞》、嗜辣必點《香辣水煮牛》以及層次多變《松子年糕牛肉》和《一罐香》療癒系湯品。

▲▼時時香（上圖）和1010湘（下圖）皆推出10人套餐，多道經典人氣好菜適合年末聚餐，眾人一起熱鬧開吃。

年底親友聚會、尾牙春酒的美食饗宴，瓦城泰統集團通包，泰菜、湘菜和中菜輪番上陣陪伴消費者度過溫馨歲末，除了吃得到色香味濃好菜，還不忘回饋消費者，針對4大品牌「尾牙春酒饗宴」推出「早鳥饗樂禮」、「月月送十萬 豐富大獎抽起來」活動，狂送總價近百萬的各種好禮！

自今年12/30前預訂4品牌尾牙春酒饗宴套餐，即享早鳥饗樂禮，每桌送200元美味饗樂券，5人每桌送2張共400元、10人每桌送4張共800元；即日起至2022/2/28點用尾牙春酒饗宴，再送抽獎卡，5人套餐5張抽獎卡、10人套餐則是10張，每個月將抽出一名10萬元現金得主，線上登錄加碼再抽PHILIPS飛利浦生活智慧家電，以及市值27,790元奈米空氣清淨機、8,990元全自動咖啡機、21,900元雙重脈衝智慧萬用鍋等。12/15至1/7平日至4大品牌不限金額消費，每桌送一份驚喜甜品，能吃到瓦城、非常泰的《泰式舒芙蕾》、1010湘的《黑芝麻椰汁西米露》、時時香的《楊枝甘露》；同一時段平日至瓦城及非常泰用餐點《勝獅啤酒》、1010湘和時時香點《台灣金牌啤酒》，都享有買1送1優惠。有美食又有禮物的年終送舊迎新就在瓦城泰統集團，期間限定好康機會難得。