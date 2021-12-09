天冷請喝星巴克100杯　票挺優質企業天天60次抽獎機會

活動小組／綜合報導
▲參加「2021企業品牌聲望大調查」票選活動就可以抽星巴克飲料券。（圖／活動小組）
投票抽星巴克！今年適逢東森新媒體ETtoday 10周年，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」，邀請網友一起來回顧這一年來優秀的企業品牌，票選出年度「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」三大獎項，參加投票還可以再抽星巴克，讓你新的一年就有溫暖的飲料可以喝，更有其他大獎等你抽喔！
票選活動自即日起至12月31日止，只要登入ETtoday會員即可參加「2021企業品牌聲望大調查」票選活動投票囉！濃縮版投票小撇步：（1）登入《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼（2）進入「2021企業品牌聲望大調查」票選活動頁面（3）每一個獎項投好投滿20大產業，即可獲得20次抽獎機會，投完三大獎項就可以獲得每天60次的抽獎機會囉！第一次投票也別忘了點選「參加投票」登錄得獎寄送資訊，這樣中獎才收的到獎品喔！每天投得獎機會越大，還不快投票挺喜愛企業品牌抽星巴克GO>>>
「2021企業品牌聲望大調查」票選活動將針對20大產業：食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店等項目下的品牌中，票選出年度「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」，天天來投票還能抽星巴克，另外也有多樣好禮，包含: iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名），等你帶回家喔！
現在就參加投票！活動辦法如下：
►活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
►活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
►投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
►活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
►活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。
投票攻略：
Step 1：登入／註冊會員
《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。
▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。
▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。
▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。
Step 2：3大賽區投票
每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。
※記得！每個區域都要完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數，投完票記得在右下點選「參加抽獎」，僅需第一次確認個人得獎寄件資料。
《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm
《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm
《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm
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