天冷請喝星巴克100杯　票挺優質企業天天60次抽獎機會

台積電的「帶貨」威力無法擋，進駐高雄消息傳出後不僅附近房價上漲，就連店面也一位難求，租金更上漲2~3成，不過也有人具有先見之明，例如麥當勞就即將在楠梓的德民商圈設立新據點，據了解和德昌早在3年前就已承租該地，租金每月15~20萬元相對便宜。