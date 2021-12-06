瓦城怎麼點最內行？　全場點名「1菜色」：品質超穩定

▲瓦城泰式料理。（示意圖／業者提供）

記者邱晟軒／綜合報導

瓦城堪稱是國內數一數二的連鎖泰式料理餐廳，深受許多家庭喜愛。近日就有網友好奇，「到瓦城用餐點哪一道菜色最內行？」貼文曝光後，引起不少網友紛紛點名「它」，直呼品質超穩定。

有網友在PTT八卦板以「去瓦城要點什麼最內行」為題發文表示，自己要去吃瓦城，不知道為什麼雖然瓦城的泰式偏台灣人口味，但每次跟朋友或家人約吃泰式的時候，都還是選瓦城，笑稱「我是被下咒了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友還指出，每一次到瓦城用餐也都是點那幾道菜色，很久沒跨出舒適圈了，想冒險又不知道要吃什麼，於是詢問眾人意見，「有沒有瓦城內行人要點什麼最內行的掛？」

▲瓦城用餐「怎麼點餐最內行」？話題引熱議。（圖／翻攝批踢踢）

貼文一出，引起許多網友紛紛回應，「你點一道綠咖哩，白飯無限續，絕對夠你吃」、「超常吃瓦城+1！雖然不到很泰但仔細想其實它就是綜合分數很高」、「覺得魚類也很穩定」、「三種白飯混在一起混咖哩雞吃」、「辣醬才是本體」、「泰奶啊」、「白飯吃到飽最划算」、「投香葉包雞一票」。

綜合所有留言，瓦城的月亮蝦餅獲得最多好評認證，「月亮蝦餅品質超穩定，不像有時候去吃路邊泰式料理，薄厚不一，有時候還會炸太乾」、「月亮蝦餅又厚又好吃」、「金錢蝦餅好吃」、「蝦餅+1」、「月亮蝦餅最頂！」

▼瓦城月亮蝦餅，深受許多鄉民喜愛。（圖／業者提供)