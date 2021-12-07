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狂抽1000張全家禮物卡！天天票挺企業品牌中獎機會超多

活動小組／綜合報導

▲▼「2021企業品牌聲望大調查」票選活動開跑，ETtoday狂抽1000張全家禮物卡！ （圖／活動小組）

「2021企業品牌聲望大調查」票選活動開跑，ETtoday狂抽1000張全家禮物卡！ （圖／活動小組）

狂抽1000張全家禮物卡！2021年即將迎來尾聲，ETtoday特別舉辦「2021企業品牌聲望大調查」票選活動，邀您一起支持喜愛的企業，還可以再抽全家100元禮物卡及多樣好禮喔！快來為自己的年終拚點小確幸吧！

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即日起至12月31日止，天天都可以投票給您喜愛的企業品牌，獎項分別為年度「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」，每個獎項則分為20大產業票選，登入／註冊《東森新媒體ETtoday》會員就可以參加投票囉！這邊分享一個小撇步，完整投完一個獎項就有20次的抽獎機會，每天投滿三大獎項內的20大產業，等於您一天最多有60次的抽獎機會！第一次投票也別忘了點選「參加投票」登錄得獎寄送資訊，這樣中獎才收的到獎品喔！這次ETtoday還要狂抽1000張全家禮物卡，中獎就靠這波！投票傳送門底家>>>

還有更多好康！票選活動除了抽1000張全家禮物卡外，還有全聯禮券、星巴克飲料券，最大獎更有iPhone 13！「2021企業品牌聲望大調查」由《東森新媒體ETtoday》發起，針對食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店等20大產業進行調查，邀您一同選出台灣的標竿企業！

現在就參加投票！活動辦法如下：

▲▼ETtoday「2021企業品牌聲望大調查」。（圖／活動小組）

►活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
►投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
►活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
►活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

※記得！每個區域都要完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數，投完票記得在右下點選「參加抽獎」，僅需第一次確認個人得獎寄件資料。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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