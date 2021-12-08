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立陶宛在中國卡關　 2022年「對台出口」可望增加

▲▼立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。（圖／達志影像／美聯社）

▲立陶宛輸出中國的貨物卡關，有望在明年轉往台灣。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

昨天傳出立陶宛「重返」中國海關系統，今天有業界消息指出，立陶宛輸中貨物依然無法正常清關，且自中國進口貨物也受影響，北京持續「以經逼政」。

另一方面，立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體近日報導，立陶宛生產的部分種類穀物已獲准進入台灣，其他需要另外申請許可的農牧產品預計很快也能出口台灣。

立陶宛農業部國際事務與出口行銷部門主管凡庫斯（Antanas Venckus）告訴波羅的海通訊社（BNS），台灣方面數個月前表示有興趣引進相關產品；為回應立陶宛對台灣的善意，各項核可程序的執行時間也縮短。農業部一名發言人指出，立陶宛正推動豬肉、牛肉等禽畜產品及更多乳製品輸往台灣，預計明年就可看見成果。

台灣對立陶宛開放市場，但立陶宛持續遭遇來自中國的壓力。

立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）今天告訴立陶宛新聞網站15min，在中國海關系統確實可查到立陶宛這個國家，但清關依然有問題，原因包括無法通過審核並取得許可。

他說，昨天有企業在中國「闖關」成功，因此才有他與外界分享的「好消息」；但如今情況再度惡化，立陶宛恐面臨大批貨物退運。

中方宣稱立方描述的情況屬於「技術問題」。對於北京否認外界「以經逼政」等指控，且至今尚未公開針對立陶宛對中貿易頒布限縮性的政策指引或規範，楊努列維丘斯分析，中方意在規避世界貿易組織（WTO）、歐盟執委會等機關的反制措施。 他指出，現在中國輸往立陶宛的貨物也面臨無法順利通關啟運的難題，至少有10家企業回報類似的情況。為避免貨物產地是立陶宛帶來營運風險，楊努列維丘斯認為，企業恐考慮將生產基地外移。

立陶宛中國貿易協會（LCTA）執行長拉德維拉維丘斯（Rokas Radvilavičius）指出，雖未經官方指示，中國企業目前確實傾向緊縮對立陶宛的業務，銀行等機構也「建議」業界這麼做。

他提到，至少從12月初開始，中國部分銀行就暫停對立陶宛的匯款業務，受影響的企業被迫緊急在外國銀行開設新帳戶。他研判，將有越來越多企業在立陶宛境外設立分支以避險。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）6日致函歐盟執委會，要求採取「強烈行動」、向中國明確傳達基於政治動機的經濟脅迫將不被容忍。

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

藍斯柏吉斯昨天告訴立陶宛媒體，目前關於中國海關系統的消息紊亂，不排除這是中方刻意製造的局面、讓外界難以下定論，因此他已敦促歐盟查明情況。

對於立陶宛政府是否可能受北京脅迫及國內輿論壓力影響，在對台政策妥協，立陶宛智庫「東歐研究中心」（EESC）政策分析師、中國事務專家白瑞格（Raigirdas Boruta）向中央社分析，「機率非常低」。

他指出，在駐立陶宛台灣代表處掛牌成立前，各界也猜測政府可能為了避免與中國的對抗態勢進一步升高，將重新檢視對台政策。然而，代表處最後不僅成立，更在名稱中保留「台灣」，顯示政府立場堅定。至於立陶宛在台灣設立經貿代表處的計畫，研判也不會受立中關係影響，「半途而廢十分不智」。

對於中國對立陶宛採取外交降級等一連串報復措施，澳洲國立大學中華全球研究中心（CIW）研究員宋文笛向中央社分析，北京其實理解允許台灣代表處設立等立方對台作為並不違背「一中政策」，但陷入兩難。

他指出，北京既不能讓其他歐洲國家跟進立陶宛「挺台」，又擔心極限施壓對付小國只是給歐美送上更多反擊的子彈。騎虎難下之餘，只好嘗試各種相對具彈性的戰術，誘使立陶宛知難而退：就算只是退一點點，中方也能宣告得勝。

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