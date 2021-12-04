立陶宛指控被大陸海關「除名」　陸媒引消息人士否認：現在還有

▲大陸海關被指將立陶宛「除名」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

立陶宛早前容許台灣在當地設立台灣代表處後，與中國關係隨即陷入僵局，據立陶宛媒體聲稱，中國海關近日已將立陶宛自其電腦系統中移除，導致該國貨物無法清關。不過，大陸官媒調查發現，目前沒有公開資料顯示立陶宛及其所涉出口貨物已被中國電子海關報關系統移除，有消息人士也確認現有電子海關報關系統中仍能查詢到「立陶宛」。

據《澎湃新聞》報導，針對立陶宛是否已從「電子海關」中被移除一事，一位接近上海海關人士表示，「系統裡現在還是有（立陶宛）的。」同時，目前在海關總署及商務部的官網上，也沒有公開法規條例顯示立陶宛貨物被禁運。

報導引述數據指出，當下海關總署和國家統計局對進出口商品的總值統計進行至10月份，數據顯示，在10月時，中國對軟木及木材的進口額約為1204.69億元人民幣，較去年同期增長了12.3%。該月從立陶宛的進口總額為4026.2萬美元，較去年同期下降4.9%。

不過，報導也提到，在海關總署官網檢索近一個月內與「立陶宛」相關資訊，其中在「互動交流」欄目下，有一名為「QQ270300136」的用戶，曾經在11月30日留言稱「原產地立陶宛的單子申報不了」。

留言表示，廣州暢聯國際物流有限公司在幫宜家採購（上海）有限公司在申報的時候被退單，退單內容顯示為「邏輯不通過、系統異常」，申報地東莞沙田海關經過努力處理，還是沒能解決。在12月2日，海關總署答復稱，留言者可聯繫現場海關進行處理。