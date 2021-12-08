快訊／「永和無頭屍」兇手抓到了！兒替媽媽出氣　肢解父拋屍水溝

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記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

新北市永和保平路一處大排水溝8日有民眾發現，一具缺少頭部及四肢的人類男屍。警方事後成立專案小組全力緝凶，鎖定一名54歲符姓嫌疑人涉嫌重大，經初步訊問符嫌坦承因不滿其父親長期施暴母親，因而懷恨殺害其父並肢解棄屍，全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▲永和大排水溝8日驚見無頭屍，兇手抓到了。（圖／記者陳以昇攝）

無頭屍案發生後，警方專案小組馬不停蹄展開調查，過濾大量棄屍現場影像，鎖定符姓嫌疑人涉嫌重大，8日晚間10時30分許由新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，在台北市永和區雙和街16巷一處民宅攻堅破門，拘提符嫌。

警方初步訊問，符嫌坦承因不滿其84歲父親長期施暴77歲母親，因而懷恨殺害其父並肢解棄屍，全案將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼檢警聲請拘票前往雙和街16巷一處民宅拘提符嫌。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方8日上午10時許接獲民眾通報，指稱永和保平路一處大排水溝發現一具遺體，經封鎖現場並將遺體打撈，發現死者身高約170公分，下半身仍穿著內褲，頭部及四肢均遭切斷，大腿剩下三分之一、手臂與肩膀以下全部消失，分屍手法宛若古代酷刑「人彘」，雖然傷口處因泡水浮腫，但連接在軀幹上的殘肢長度卻異常對稱，確定死者遭人分屍。

▼永和大排水溝8日驚見無頭屍，兇手抓到了。（圖／記者陳以昇攝）