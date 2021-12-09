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頂樓竟成「殺父分屍」現場！替母出氣竟下毒手　鄰居：兇嫌較自私

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

▲符男被送往分局時低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市永和區8日上午，保平路一處大排水溝有民眾發現一具無頭男屍，警方鎖定54歲符姓男子涉嫌重大，晚間持拘票上門將其逮捕。符男向警方供稱，因不滿84歲父親長期施暴77歲母親，才會懷恨殺害父親後，將遺體拖到頂樓棄置，數天後忍受不了臭味才將父親肢解棄屍。附近住戶表示，符男一家所住社區是他們自地自建的，而符男在建設公寓時還在頂樓預留空地增設違建，之後更竊用公電，認為符男性格比較自私。

▲▼永和無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲符男將父親肢解後丟入大排水溝。（圖／記者陳以昇攝）

符男落網後向警方供稱，由於不滿父親長期對失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓用收納箱裝著，直到12月6日屍體腐爛傳出味道，才使用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨用登機箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

附近住戶表示，符男所住的社區是他們家自地自建的，但房子正在建築時，符男擔任建地監工，卻違規在頂樓處預留空間增蓋違建，房子蓋好後符男還偷接社區公電，覺得符男的個性比較自私。原本還擔任社區管理委員他，因為和其他委員不合就辭職離開管委會。

▲▼符姓兇嫌住家外觀。（圖／記者游宗樺攝）

▲符男在住家頂樓將父親肢解。（圖／記者游宗樺攝）

鄰居補充，有見過符男但他們一家比較少跟人互動，而社區一共有2棟建物分為24戶，這幾天沒有特別聽到什麼打架、吵架聲音或異味，符男的父母親也沒有出來，只知道符男已婚育有女兒，而他的妹妹結婚後搬走，妹妹的小孩則與符男住在同個社區。

▲▼符姓犯嫌女兒（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲符姓犯嫌女兒（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

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ET快訊
「永和無頭屍」兇手抓到了！肢解父親拋屍水溝

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