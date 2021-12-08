永和無頭男屍DNA比對中！警鎖定「1中和男」　疑因賭債失蹤8日

▲▼永和無頭屍案，死者身分疑似是中和一名疑似因賭債失蹤8日的30多歲葉姓男子，鑑識人員目前正進行DNA比對中。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市永和區保平路巷內一處大排水溝，8日上午有民眾發現一具「無頭、無四肢」僅剩軀幹的男屍，嚇壞報警處理！警方根據傷口判斷，凶嫌應是使用菜刀或開山刀剁斷分屍，死亡時間應不超過2天，進一步清查中和地區失蹤人口後，鎖定一名因賭債失蹤8日的30多歲葉男，目前正與葉父進行DNA比對中。

案件曝光後，警方封鎖現場並將遺體打撈起進行採證，初步研判，死者為一名男性，下半身仍穿著內褲，頭部、四肢均遭切斷，大腿剩下三分之一、手臂與肩膀以下全部消失，雖然傷口處因泡水浮腫，但連接在軀幹上的殘肢長度卻異常對稱，確定死者遭人分屍。

另外，據報案人指出，死者背部焦黑，右肩胛上還有一個拳頭大小的紅色印記，不清楚是胎記還是生前遭虐；但警方表示，該紅印應是太陽曬傷所留下。

專案小組根據地緣關係進行清查，發現中和、永和地區近日僅有一名30多歲葉姓男子失蹤，其疑似因賭債糾紛已消失8日，鑑識人員下午已採集葉男父親的DNA與分屍案死者進行比對，要進一步確認死者身分。