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永和無頭屍爆20億毒品案！傳幕後金主「分屍成人彘」　警回應了

記者趙蔡州、陳以昇／台北報導

新北市永和保平路一處大排水溝8日有民眾發現，一具缺少頭部及四肢的人類男屍，警方鎖定遺體應是一名30多歲葉姓男子，目前正在與葉父進行DNA比對中。另外，外傳死者也可能與近期新北市破獲的史上最大20億毒品案有關，死者疑似因為受逃逸的毒品案林姓主嫌牽連，才會被幕後金主報復而遭殺害。

▲▼永和無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲鑑識人員正進行DNA比對死者身分。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報趕往處理，抵達後封鎖現場並將遺體打撈，經採證後發現死者為一名約30、40歲男性，身高約170公分，下半身仍穿著內褲，頭部及四肢均遭切斷，大腿剩下三分之一、手臂與肩膀以下全部消失，分屍手法宛若古代酷刑「人彘」，雖然傷口處因泡水浮腫，但連接在軀幹上的殘肢長度卻異常對稱，確定死者遭人分屍。

專案小組根據遺體死亡時間及地緣關係進行清查，發現中和、永和地區近日僅有一名30多歲葉姓男子失蹤，其疑似因為賭債糾紛已經失蹤8日，但不確定死者是否為葉姓男子。鑑識人員8日下午已採集葉男父親的DNA與分屍案死者進行比對，將進一步確認死者身分。

至於外傳死者是受毒品案牽連，才遭幕後金主報復殺害。對此，新北市刑大表示，目前遺體身分尚未確認，遺體正在與中和區失蹤葉男的父親做DNA比對，所以無法確認與日前破獲毒品案是否有關。

▲▼永和無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方根據死者的傷口，研判死者應是遭人分屍。（圖／記者陳以昇攝）

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