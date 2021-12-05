不要命！毒蟲吸安開車恍神停路中　路人叫醒繼續開「直衝分隔島」

▲男子吸食安非他命後不勝藥效，開車自撞人行道。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區5日清晨6時許，一輛銀色轎車沿著重慶南路三段往南行駛，行經汀州路時，轎車突然停在路口，熱心民眾發現駕駛倒在車上呼呼大睡敲車窗叫醒他，不料駕駛醒來後車子繼續緩緩往前開，卻撞上和平西路一段路口的分隔島。警方到場後，發現駕駛神情有異，經搜駕駛包包後，找到安非他命吸食器、K他命和FM2，全案將依毒品、公共危險等罪嫌進行偵辦。

▲警方在現場搜車及搜查包包，最終找到安非他命及吸食器。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，曾男（25歲）開著銀色轎車，行經重慶南路三段、汀州路時疑似不勝毒品藥效，整個人癱睡在駕駛座上，被熱心民眾敲打車窗叫醒後，曾男繼續將車輛往前開，但仍因神智不清，整輛車在未減速下直接衝上和平西路人行道前的分隔島。

警消到場，發現曾男仍在駕駛座上呼呼大睡，為避免發生危險，警消破窗協助曾男脫困下車，但他精神恍惚，警方懷疑他涉及吸毒後駕車，在現場對其車輛及隨身物品進行詳細搜查，最終在他包包內找到安非他命吸食器、2.1公克K他命和1.5公克FM2，曾男發現躲不過，坦承有先吸食安非他命後上路，警方將依法對他進行驗尿，全案將依毒品、公共危險等罪嫌進行偵辦。

▲警消破窗協助曾男下車。（圖／記者游宗樺翻攝）