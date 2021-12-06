新北女通緝犯家中被逮　「神色慌張」皮包內搜出海洛因

▲金山警分局4日起連續二天防制危險駕車及噪音車輛稽查專案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局金山派出所員警吳棟樑、羅安妤2日執行巡邏時獲報得知，陳姓女竊盜通緝犯疑似藏匿在家中，經與家人溝通後，同意警方進入屋內逮人。陳女被逮時神情慌張，引起警方懷疑，發現皮包內竟有0.17克的海洛因，當場將人帶回偵訊後解送歸案，並依涉犯《毒品防制條例》移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局長林詮峰指出，12月18日即將舉辦「重啟核四」等四項公投選舉，為淨化轄區治安，於公投日的前兩週起辦理防飆及擴大臨檢勤務，冀希以提高見警率及勤務作為的方式，強化北海岸地區的治安維護。

▲5日深夜擴大臨檢，針對出入份子複雜之卡拉OK、汽車旅館及靑少年聚集場所實施威力掃蕩。

林詮峰表示，除了同仁查緝到陳女案件外，自11月下旬起迄今陸續查獲通緝犯7人、毒品案6件、竊盜案件2件及賭博案1件等；另自4日起連續二天防制危險駕車及噪音車輛稽查專案；結合5日深夜擴大臨檢，針對出入份子複雜之卡拉OK、汽車旅館及靑少年聚集場所實施威力掃蕩，共計取締噪音車14件、超速13件、無照駕駛7件等，開出約15萬元之罰單。

林詮峰強調，轄區萬里及石門區分別有核二與核一廠，與本次公投議題息息相關，為避免不法份子於公投前夕滋事，或於北海岸台2線沿線聚集飆車，危險駕駛，影響本地居民安寧與秩序，將持續強化警力與勤務之部署，以展現守護治安的決心。

【更多新聞】

國寶台灣藍鵲賤賣800元 自稱「金山藍鵲」男子下場慘

警調查6年前桃園海域無名女屍 女兒落淚指認：有感覺是我母親

獨／高嘉瑜遭男友暴打恐嚇 命理師姓名解析她的感情世界

獨／李應元骨灰植存長眠法鼓山 追隨已故聖嚴法師



星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場 雲頂郵輪集團最新回應