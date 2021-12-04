鍾佳濱屏東東港聯絡處升格服務處　全縣性服務邁向屏東縣長之路

▲鍾佳濱與律師湯瑞科共同為東港服務處揭牌 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了提供屏南地區民眾便利的服務，立委鍾佳濱自12月起將東港、潮州二聯絡處升格為服務處，定期由他本人與律師提供鄉親服務、免費法律諮詢。今(4)日下午，鍾佳濱與律師湯瑞科共同揭牌，正式宣告東港聯絡處升格為東港服務處，期許在地服務量能更全面，讓東港鄉親有感。

鍾佳濱表示，目前全縣人口數最多的五大鄉鎮市皆已設有服務據點，希望透過優質便利的選民服務，提升民眾滿意度，朝縣長之路邁進。

他說，在上屆擔任立法委員後，設立屏東市、萬丹二處服務處，本屆立法委員選區調整，又增設內埔服務處，而萬丹鄉雖改劃歸屏南選區，但他珍惜一張票一世情，也重視對選民的承諾，萬丹服務處仍保留提供鄉親服務至今。

為了問鼎下屆縣長，他陸續成立潮州、枋寮、東港、新園、恆春等五個聯絡處，為因應屏南地區民眾的選服需求，加上先前協助全縣小商店辦理紓困多達1568家，使每家獲得經濟部補助四萬元，獲得極佳口碑，有不少受惠的小店家希望鍾佳濱將其服務能量延伸至屏南，當地民眾也希望有常態服務，因此鍾佳濱決定自12月起將潮州、東港聯絡處改為服務處。

5個服務處的服務時間分別是屏東市服務處仍維持每週六上午9點至12點；內埔、東港服務處服務時間分別為每個月單週週五晚上7點半至9點、週六下午3點至5點；潮州、萬丹服務處則分別於雙週週五晚上、週六下午。這些服務時間，除了鍾佳濱親自受理民眾服務的案件，也有律師駐點提供免費的法律諮詢服務，歡迎屏南鄉親踴躍詢問。