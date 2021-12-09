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女大生遭騙至雲南殺害　渣男友謊稱待過維和部隊圖精神鑑定脫罪

▲女大生李倩月被騙至雲南殺害。（圖／翻攝陝西法制網）

▲女大生李倩月（圖右）被洪姓犯嫌（圖左）騙至雲南殺害。（圖／翻攝陝西法制網）

記者魏有德／綜合報導

南京女大生李倩月2020年7月傳出與男友失和失蹤，後被發現在雲南遭人殺害，引起社會關注。警方調查後發現她的洪姓男友教唆「小弟」一同犯案，將李倩月殺害並棄屍山林，隨即將其逮捕待司法審判。洪姓嫌犯律師提出要求對洪姓嫌犯做精神鑑定求脫罪，引起李倩月家屬不滿，雙方也將於17日在雲南西雙版納中院首度庭審正面交鋒。

▲女大生李倩月被騙至雲南殺害。（圖／翻攝陝西法制網）

▲洪姓犯嫌自稱是國安人員還恐嚇李倩月要求不准分手。（圖／翻攝陝西法制網）

《陝西法制網》報導，李倩月父親李勝曾在2021年10月向受理該案的法院和檢察院表示，希望公開審理此案，並要求犯罪嫌疑人到庭受審，其當時得到回覆稱，因疫情防控需要，犯罪嫌疑人可能以視頻（視訊）方式出庭。

據了解，李倩月於2020年7月時失蹤超過20天，家屬將失蹤消息透過網路迅速傳開，引起社會各界關心。警方調查後發現，洪姓男友將李倩月騙至雲南，夥同另外兩名「小弟」將李倩月殺害埋屍。

消息指出，洪姓嫌犯不僅對外宣稱自己是國安人員，藉此吸收小弟，還表示曾參與聯合國維和部隊的行動。此外，洪姓嫌犯也是是一名標準的恐怖情人，他恐嚇李倩月不准提分手，試圖求歡也遭拒絕，兩人因此發生爭執。

▲女大生李倩月被騙至雲南殺害。（圖／翻攝陝西法制網）

▲李倩月。（圖／翻攝陝西法制網）

李倩月失蹤時，家屬及輿論一度認為是她自行前往外地旅遊散心，沒想到，李倩月竟是被洪姓犯嫌夥同小弟騙至雲南殺害，令家屬氣憤難平。對於洪姓犯嫌被逮後提出要求做精神鑑定以求脫罪的行為，李勝怒批，「他（洪姓犯嫌）殺人計劃縝密周延，還與共犯一同實施，怎麼可能精神有問題！」

李勝強調，不需要賠償，只希望殺害女兒的人被法律嚴懲，「案件等待開庭期間，嫌疑人家屬曾多次通過各種方式找他，希望賠償，都被他拒絕。」

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