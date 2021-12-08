台東果菜市場30年將改建換新　縣府協助爭取1500萬元經費

▲台東果菜市場30年將改建換新。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市果菜批發市場在現址營運超過30年，許多設施及場地配置無法與時俱進，台東縣政府協助爭取經費1,500萬，翻新改善外側攤位區環境、讓購物動線更為順暢，縣長饒慶鈴8日特別與台東市長張國洲一同前往果菜批發市場，瞭解改建相關規劃，多位市民代表到場關心，期盼明年動工修建後，讓攤商擁有良好的工作環境，採買者也更加便利。



縣長饒慶鈴提到，台東市果菜批發市場是市區重要的批發蔬果場地，早在民國77年就遷到現址營運，原有農產品分貨場因年久失修導致環境髒亂，感謝市公所團隊提案進行整修整頓，縣府也積極協助爭取1,500萬元經費，針對漁會側的零售攤位全面翻新，臨資源回收廠側的攤位做雨遮及既有設施改善，共改善約30個攤位環境，提供消費者更優質的購物品質。

台東市長張國洲感謝饒縣長及縣府團隊協助爭取整改建經費，以及代表會的支持，過去中央核定都是部分小額費用，1,500萬元可以說是果菜市場設立以來最大筆的補助經費，希望完成後能改善現有攤商做生意環境，以及民眾購買蔬果更方便舒適。

市公所經建課長朱盈豪說明，果菜市場分為蔬果批發及農漁牧在地特色零售攤販兩部分，目前因攤位區建築物年久失修，考量攤商及消費民眾安全，並改善既有環境，此次主要施作項目包括將原有攤位重新整理為作業場所、在原有攤位外部設置購物體驗區，配合已規劃的冷凍庫工程外觀形式，採用鋼構鋼承板斜屋頂設計，形成雨遮式購物廊道，另也進行既有結構物與排水設施改善等，提供顧客及攤商更完善的購物場所。

台東果菜市場股份有限公司表示此次雖僅部分改建，未來會向中央爭取更多預算，新增更多的設施，以完整整個場址的現代化建設。