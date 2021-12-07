卑南溪水覆蓋修復近9成　有效抑制揚塵為台東空氣品質把關

▲卑南溪水覆蓋修復近9成，有效抑制河川揚塵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年10月圓規颱風來襲，豪雨沖毀卑南溪河川揚塵防制措施水覆蓋，台東縣政府加速啟動修復水覆蓋區域，其中，中華大橋區域目前已修復近9成，有效抑制河川揚塵發生，在水覆蓋修復期間，台東縣環保局與各單位加強揚塵緊急應變作業，於河川發生揚塵事件時，也都能快速啟動應變措施，據監測數據顯示，台東市區10月間僅1天曾發生揚塵，且維持大約2小時懸浮微粒濃度即下降至良好狀態，相較以往已大幅改善並獲得控制。

台東縣政府表示，水覆蓋是卑南溪揚塵防制最有效工法，今年10月因圓規颱風沖毀全數水覆蓋，環保局隨即加速修復作業，近期發生揚塵事件，水利署第八河川局及台東縣各單位立即投入緊急應變作業，有效減緩揚塵持續，但卑南溪目前在強勁風勢下仍可能造成河川揚塵，請民眾留意空氣品質預報資訊，提早做自我保護措施，避免影響自身健康。

▲鋪設稻草蓆覆蓋裸露地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，歷年來每逢大雨，為加速修復水覆蓋，與時間搶快是縣府及各單位最大挑戰，因此，每次都投入多部機具與第八河川局全力搶修，提醒民眾在搶修期間，因發生揚塵機率高，環保局都會發布24及48小時前預報，民眾可透過下載揚塵一把罩APP、卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/ ）等跑馬燈及簡訊得知，此外，各單位另有水霧砲機噴灑濕潤河床、鋪設稻草蓆覆蓋裸露地及水車街道洗灑等相關應變作為，有效縮短揚塵影響民眾時間，未來將持續盡力維持及提升卑南溪水覆蓋區域面積，務使民眾能安全度過每年東北季風期間。