「身障就業，找我就對」台東縣榮獲全國身障就業評鑑優等

▲台東縣榮獲全國身障就業評鑑優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「身障就業‧找我就對」勞動部辦理「2021年地方政府辦理身心障礙者就業促進業務考核」，台東縣設置身心障礙者就業相關服務窗口，提供最專業、即時及便利就業服務，經評鑑榮獲優等，日前在台北市集思交通部會議中心接受表揚。



縣長饒慶鈴表示，台東縣以就業需求調查為首，設立職業訓練班，除了培訓學員擁有技能外，因縣內未設立即測即評技能檢定考場，因此，近年都特別規劃由專業老師陪同學員至嘉義赴考，希望學員取得好成績。此外，台東縣政府為解決縣民參加技能檢定問題，今年補助相關設施設置委託民間單位設立技能檢定考場，方便縣民直接在縣內即可參加技能檢定，無需舟車勞頓前往外縣市考試，預計於明年完工啟用。



社會處長陳淑蘭指出，為使轄內身心障礙朋友有妥適完善的就業協助，台東縣政府社會處設置身心障礙者就業相關服務窗口，依身心障礙者需求進行評估，運用各項網絡資源，提供身心障礙者專業性、即時性及便利性的就業服務。藉由各身心障礙就業窗口，以個案管理方式，透過職業輔導評量、支持性、庇護性及視覺障礙等服務管道，有效連結職業訓練、創業輔導、職務再設計等多面向資源，讓身心障礙者在職業重建過程中，連續且無縫接受適當的專業協助，並順利進入職場。