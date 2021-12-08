台東科技執法不定期更新地點　民眾垃圾別亂丟罰款最高6千

▲台東環保局運用縮時攝影機錄像科技執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

太平溪路堤共構東49-1線道路是台9線花東縱谷公路與台東市區往來的便捷道路，其間並設有一處停車場，提供用路人作短暫休息使用，但隨著車輛往來頻繁，經常發現停車場周邊遭人隨意丟棄垃圾、菸蒂，造成環境髒亂，台東縣環保局為遏止該污染行為，將該處列為架設縮時攝影機錄像科技執法的新地點，僅短短架設1個月即已查獲8件棄置菸蒂、垃圾者，將依廢棄物清理法處1,200元至6,000元的罰鍰，呼籲用路人應有公德心，不要任意丟棄菸蒂、垃圾，維護公共環境整潔，也守住荷包。

台東縣政府表示，太平溪路堤共構的東49-1線道路自去年1月開通後，連結卑南鄉太平橋至台東市馬蘭橋，讓台9線花東縱谷公路與台東市區往來更為便利，不過，經常因用路人在停車休息時，任意的丟棄菸蒂、垃圾，造成規劃設置的停車場周邊顯得格外髒亂，道路管理單位疲於清潔維護，髒亂仍不斷發生，因此，協調環保局加強環境執法，也希望用路人將菸蒂、垃圾隨手帶走、不亂丟，把乾淨的停車場環境留給每1位用路人。



環保局指出，為遏止東49-1線停車場任意棄置菸蒂、塑膠袋、飲料杯、衛生紙等垃圾的污染行為一再發生，特別於該處列為架設縮時攝影機錄像科技執法的新地點，自今年9月中旬至10月中旬短短20多日，就查獲8件棄置菸蒂、垃圾者，將依廢棄物清理法處1,200元至6,000元的罰鍰。