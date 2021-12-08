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牧師蕭清芬辭世　蕭美琴：上帝安排我陪伴爸爸最後一刻

▲▼蕭清芬。（圖／翻攝自台灣基督長老教會總會官方網站）

▲台南神學院前院長蕭清芬牧師（右）。（圖／翻攝台灣基督長老教會總會網站）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴的父親、牧師蕭清芬上月辭世，蕭美琴8日透過臉書回憶父親，感性地表示，「上帝的安排也讓離家20多年從政的她，作為長女能在身邊陪伴他的最後一刻」，並謝謝各界親友、教會會友願共同懷念，疫情期間不便舉辦多人聚會，經家人親族討論，擬在紐澤西的禮拜堂舉辦小型追思禮拜，日後返台再邀集親族好友們共同追思懷念。

蕭美琴今天表示，父親蕭清芬牧師於11月26日於美國紐澤西州安詳辭世回到天國，堅定的信仰指引他豐富多彩的一生，而上帝的安排也讓離家20多年從政的她，作為長女能在身邊陪伴他的最後一刻，這段期間奔波於國事與家事，感謝各界體諒、關懷與代禱。

蕭美琴表示，父親生於1935年，在未滿1歲就失去生母，加上體弱多病，由外籍傳教士安排在彰化基督教醫院照顧了一年多，後來由一對年輕的基督徒夫妻蕭楓與蕭鄭苔收養，他的皮夾內一直隨身帶了一張黑白老照片，是和他同時在彰基被認養的孩子們，養父母之前的其他孩子都夭折，因此視她父親為上帝的禮物，而父親自幼能經由教會的安排而獲得照顧，也一直深信自己獲得神的恩賜。

蕭美琴談及，蕭清芬後來就讀台南神學院，學校禮拜堂刻印著校訓：「非爾選我，乃我選爾，命爾結實，而實恆在，託我名求父者，可賜爾。」也代表著他一生的召喚——從事神學教育，成為他的使命，他在美國取得博士學位後，回到台南神學院任教、擔任台南神學院院長、至後來到美國也在教會宣教機構中任職、積極推廣國際教會學校教育、退休後繼續在台灣人教會中牧會。

蕭美琴表示，除了基督信仰導引他工作的價值，父親的人生很國際化，但也有強烈的台灣本土意識，她的美籍母親學的是台語而非當時的官方「國語」，而台語文羅馬字譯名成為孩子們的英文名字，在當時的台灣社會極為少見，「他從來都不是政治活動的檯面人物，但美麗島事件前後，為了要讓台南神學院這個台灣本土意識和思想的溫床能維持營運，以及守護學校師生們的安全，要跟當時的政權周旋往來，成為他在台灣戒嚴黑暗時期沈重的壓力。即便他後來到美國任職，晚年還是不忘與其他退休牧者一起積極投入現代台語文版『全民台語聖經』的編撰和出版，始終以他的方式，走台灣主體的路。」

蕭美琴表示，在這裡的幾個文字無法呈現這跨越台灣和美國、足跡遍及亞洲太平洋各國教會學校的人生，雖然劃下句點，但她和家人謝謝各界親友、教會會友願共同懷念，疫情期間不便舉辦多人聚會，經家人親族討論，擬在紐澤西的禮拜堂舉辦小型追思禮拜，懇辭花圈奠儀；日後能回台的時候，再邀集在台灣的親族好友們共同追思懷念，感謝這段期間有許多他人生各階段的朋友們傳來懷念與悼念文，讓兒女們繼續感受他生命的溫暖，在主的懷抱中終能安息。

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