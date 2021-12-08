埔榮防治癌症深入社區積極追蹤　獲選南投癌症篩檢競賽績優院所

▲中榮埔里分院獲南投縣衛生局評為「南投縣癌症篩檢競賽活動績優單位」（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

癌症蟬聯國人10大死因第一位多年，台中榮總埔里分院除參加國民健康署「癌症防治品質精進計畫」，於其社區醫學部提供符合資格的民眾進行篩檢服務，另針對陽性個案積極追蹤返院進行確診事宜，各部門醫護人員共同投入推動癌症篩檢防治工作不遺餘力，因此獲南投縣衛生局評為110年度「南投縣癌症篩檢競賽」活動績優院所。

埔榮醫院指出，依國健署委託研究資料分析顯示，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率、每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率；每2年1次口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔及吸菸習慣之男性26%口腔癌死亡率，每3年至少1次子宮頸抹片檢查，可降低70%子宮頸癌死亡率。

院方表示，今年受新冠疫情影響，許多民眾前往醫療院所意願降低，國健署統計即顯示，至7月底為止，包括乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等4種癌別較去年的篩檢數量降低；埔榮醫院也因應疫情而一度暫停所有社區癌症篩檢，所幸自8月14恢復上述4癌篩檢活動後，民眾依舊反應熱烈。

埔榮提醒民眾，癌症篩檢不僅能提高存活率，還能降低死亡率，應及早為自己的健康付諸行動、主動定期篩檢，並養成健康生活習慣，才能達到早期發現早期治療效果。



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