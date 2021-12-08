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情侶沙灘「忘情衝刺」公開半裸野戰！目擊者秒錄下　周圍滿滿遊客

▲▼情侶沙灘做「忘情衝刺」公開野戰。（圖／翻攝自推特）

▲情侶沙灘「忘情衝刺」公開野戰，周圍全是遊客。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

巴西里約熱內盧一處觀光海灘上，竟然有一對情侶直接在眾目睽睽之下開始做愛，女子下半身比基尼失蹤裸露，男子趴在上方忘情衝刺，完全不顧旁邊還有許多遊客正在做日光浴，而這情景也被旁人錄了下來，在網路上開始瘋傳。

▲▼情侶沙灘做「忘情衝刺」公開野戰。（圖／翻攝自推特）

▲兩人做愛過程全被一旁的人錄了下來。（圖／翻攝自推特）

根據《每日星報》報導，里約熱內盧知名景點普拉亞多沙灘（Praia do Forte）上，竟然有一對情侶直接在沙灘上翻雲覆雨，完全不顧旁邊還有許多正在戲水、做日光浴的遊客。從旁人拍下的畫面可以看到，女子雙腿開開躺在浴巾上，男子則「後浪推前浪」般瘋狂前後衝刺，讓錄影的人也忍不住發出魔性笑聲。

▲▼情侶沙灘做「忘情衝刺」公開野戰。（圖／翻攝自推特）

▲兩人目前已遭到警方拘留。（圖／翻攝自推特）

卡波弗里奧（Cabo Frio）市政廳表示，在海灘上公開做愛是非常不雅的行為，警方5日開始對影像進行調查，儘管沒有收到任何人檢舉，但已循線將兩人拘留，而他們的身分並未被公開。

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