焦糖哥哥自爆「有人出錢勸退」　時力劉仕傑遞狀告發聲援

▲陳嘉行（焦糖哥哥）有意參選北市士林北投選區市議員，卻遭人暗示要用金錢交換不參選，劉仕傑為他聲援按鈴提告。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨籍網紅焦糖哥哥（ 陳嘉行）10日宣布角逐北市士林、北投區區議員，他還自爆，有其他參選人覺得他風頭太盛，私下表示想用錢交換，要求他不要在該區參選，對此，時代力量台北黨部副執行長劉仕傑今赴士林地檢署遞交刑事告發狀，聲援表示不讓他受委曲，呼籲檢方調查，是否有違反選罷法情事。

劉仕傑受訪時說，根據媒體報導，有意參選台北市士林北投選區市議員選舉的陳嘉行（焦糖）先生公開受訪表示，「有其他參選人怕他風頭太盛，主動表示願意用金錢交換要求他不要在此區參選」。

他認為，此舉若屬實，疑似已違反公職人員選舉罷免法第97條有關「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動」等相關規定，也就是所謂的「搓湯圓條款」。

他進一步表示，今天站出來遞交刑事告發狀，主要目的是聲援焦糖，不讓焦糖受委屈，希望檢方能主動調查有無不法情事，保障包括焦糖在內每一位有心從政台北市民參選的權利，徹底杜絕搓湯圓歪風。

言談中，也透露出他與焦糖好交情，他表示焦糖長期為同志族群發聲，而時代力量長期支持性別平權，支持保障同志朋友權利，劉在2018年時也曾經與焦糖共同開直播，2人在支持同志族群議題上立場相近，更希望檢方能主動積極調查偵辦，以正乾淨選風。

