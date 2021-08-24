被李錫錕嗆「不放心給她開刀」　？te壞特高EQ回應！北醫哏圖酸爆

▲?te壞特回應了。（圖／翻攝自Instagram／whytetete）

記者曾筠淇／綜合報導

第32屆金曲獎21日正式落幕，本屆最佳新人獎由「?te壞特」奪下，她先前因在醫院擔任實習醫生，希望保有私下生活，所以向來戴著墨鏡、帽子。目前?te壞特已通過國考成為準外科醫師，但卻遭教授系網紅李錫錕（錕P）質疑「放心給她開刀嗎？」對此，?te壞特也大方回應了。

由於?te壞特同時有著歌手與醫師的身分，因此李錫錕就質疑，「你放心給她開刀嗎？」雖然他鼓勵多元學習及跨領域發展，但是「人應該聚焦在有興趣的特定領域，持之以恆的深入專研，建立事業上的成就」，只有堅守崗位的人才能讓專業發光。

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▲?te壞特。（圖／記者李毓康攝）

對此，IG帳號「北醫迷因」就以「大力倡導跨領域的北醫校方」來製作哏圖，暗酸李錫錕。?te壞特看到了以後，也在IG限時動態轉貼該哏圖表示，「我現在沒有斜槓啦！現在只做音樂囉～」並附上兩個冒愛心的表情符號，展現高EQ。

李錫錕的這番言論引發爆量討論，像是美女醫師吳欣岱就表示，「蠻放心的啊！表示她就聰明什麼都做得好，而且藝術個性可能在與人溝通能更柔軟。根本完美外科醫生的條件。」前外交官劉仕傑也回應，「23年前我是台大政治系大一新生。當年政治學沒有修您的課，似乎是對的。」