8旬老翁搬11公斤快遞上樓猝死　家屬怒求償200萬

▲大陸一名老翁下樓取快遞後，不幸猝死。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

實習記者丁玟華／綜合報導

大陸重慶一名年近80歲老翁自行下樓取快遞，卻不幸在搬運上樓時猝死，家屬怒批快遞重達11公斤，且配送方式標明為「送貨上樓」，認為快遞員送貨未盡責，要求賠償人民幣50萬元（約新台幣218萬元）。公司回應，快遞員與老翁通電話時，有明確表明會主動下樓取貨，操作符合公司流程，這起事件引起網友熱議。

根據《瀟湘晨報》報導，從監視器畫面可以看到，老翁是在下午4點抵達路邊，從快遞員手中接過包裹，接著徒步返家，4點03分時在一樓暫時休息，4點06分繼續抱著包裹慢慢爬上6樓，不料在妻子回家時，發現老翁倒在4、5樓的轉角處，包裹四散各處，送醫不治。

死者女婿表示，當時聯絡快遞公司表明包裹重達11公斤，需要「配送上樓」，認為快遞公司未盡責，要求登門道歉，並賠償人民幣50萬元，然而公司回應，快遞員與客戶通話時，客戶明確表示主動下樓取貨，符合公司流程，已派人與家屬溝通對接。

▲老翁親自下樓取貨。（圖／翻攝自新京報）

這起事件引起網友批評，「說實話，看著老人蘶蘶巔巔的走路，路人看見拎菜都要幫一把，怎麼就放心把重物給老人呢？」、「快遞員本來就該送貨上門，就是他不想送，所以才打電話說在垃圾桶旁邊，而且老人家以前也肯定被道德綁架過，才會那麼乾脆下來」、「快遞公司別推卸責任了，這種大件本來就該送貨上門，不管對方是不是老人」。

不過也有網友認為，「雖然我也討厭快遞暫放，但『取快遞』和『猝死』之間的因果關係有難度」、「有什麼證據能表明老人猝死和取快遞本身有直接關聯？」