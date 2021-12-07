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8旬翁收包裹「回家猝死」！妻崩潰求償200萬：為何外送員不送上樓

▲▼8旬翁領包裹猝死。（圖／翻攝微博）

▲8旬翁領包裹，回家路上猝死。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸重慶市萬州區日前發生猝死案件，年逾80的何姓老翁11月下樓領取包裹，沒想到上樓時突然猝死，讓家屬相當悲痛，更質疑快遞員為何不送上樓，還向快遞公司求償50萬元（人民幣，下同，約新台幣218萬元），引起了網路討論。

何姓老翁日前訂購了藥酒，快遞公司11月21日送上門，與快遞員通完電話後，老翁自行下樓領取包裹，沒想到在上樓梯的過程中，突然意外猝死。

何翁的妻子外出打麻將，直到一個小時後返家，才發現丈夫倒在樓梯，已經沒有呼吸，雙手也變得冰涼，已經沒有生命跡象。

何翁的妻子感到相當憤怒，向快遞公司索賠50萬元（約新台幣218萬元），但自從事發以後，快遞公司拒絕溝通，讓她氣得痛批，為何快遞員寧願站在原地淋雨，也不願意多走50公尺的路，將包裹送上樓，且為何包裹這麼重，外送員不幫忙扶一下。

▼8旬翁領下樓包裹，結果返回6樓住家的途中猝死。（圖／翻攝微博）

▲▼8旬翁領包裹猝死。（圖／翻攝微博）

何翁的妻子表示，當初要求「把貨送上樓」，為何東西送到了，反而是丈夫親自下樓拿，結果藥酒沒喝到，命都丟掉了，且丈夫已經離世10多天，公司還是不給個解釋，「 我聽孩子們說，你讓我去法院和你們打官司，我想問你，打官司就能還回我的老伴嗎？」

事實上，雖然包裹要求「送貨上樓」，但依據何翁家中的監視器畫面，何翁接到電話以後，立刻告知對方「我現在下去拿」，發生意外後，這件事被拿出來廣泛討論，快遞員究竟是該遵守包裹要求，還是尊重當事人意願，以及為何何翁家中沒人幫忙領包裹，反而是讓老人家親自下樓拿？至於進一步詳情為何，仍待進一步釐清。

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