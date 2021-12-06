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美挺台確保「自衛」能力　國台辦：涉台問題上玩火十分危險

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國務卿布林肯和美國防長奧斯汀近日發表涉台言論，指責中國在國際上孤立台灣，並且試圖改變台海現狀，美將承諾「確保台有能力自衛」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（6日）指出，美國政府處理台灣問題頑固堅持錯誤立場，已經暴露出打「台灣牌」的圖謀，「在涉台問題上玩火十分危險。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今表示，大陸近來在台灣周圍的大規模軍事行動類似「排練」，而他重申美國持續支持「台灣自衛的能力」；美國國務卿布林肯Antony Blinken）3日也表示，指責北京若犯台恐會是「災難性決定」。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光稍早也回應，美國政府一些人近來一而再再而三發表涉台錯誤言論，暴露出美國政府在涉台問題上頑固堅持錯誤立場，繼續打「台灣牌」的圖謀。世界上只有一個中國，台灣是中國的部分。解決台灣問題、完全是中國自己的事，不容任何外來干涉。

馬曉光提醒，「在涉台問題上玩火十分危險。」我們敦促美方恪守個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。正告民進黨當局和「台獨」勢力，任何勾連外部勢力謀「獨」挑蛘的行徑只會以失敗告終。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

大陸外交部發言人趙立堅也指出，「台獨」勢力挾洋自重，以美「謀獨」，是當前台海局勢緊張的根源。美方一些人以台制華縱容支持民進黨當局改變現狀，才是助推台海緊張局勢的癥結所在。

「美台沆瀣一氣，不斷挑釁玩火，這一趨勢十分危險。」趙立堅強調，美方必須清楚，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，兩岸同屬一個中國不容改變，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋，我們願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景。

最後，趙立堅強調，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。那些為「台獨」勢力撐腰壯膽，挑釁一個中國原則的舉動，終究是螳臂當車，阻擋不了歷史前進的步伐。

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