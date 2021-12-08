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停特斯拉前格子竟被檢舉「擋出入口」　女主怒：老TOYOTA不能停？

▲▼toyota老車被要求移車。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友開toyota老車結果被要求移車。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

一位網友在臉書發文控訴指出，她把車子停在特斯拉展示中心門口停車格，結果被舉報擋住出入口。文章一出引起熱烈討論，甚至還有網友揪團要去這裡輪流停爆。

網友在爆料公社發文指出，日前把車停在台中特斯拉展示中心前停車格，結果接報警方來電，告知她車子擋道出入口，要求她要移車。網友聽到傻眼問「出入口？？我們是停在車格欸！」警方回：「那我再跟報案人確認一下。」她問：「是特斯拉嘛？」警說：「不知道，如果你們確定停在車格內那就沒關係了，不用理他。」

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▲▼toyota老車被要求移車。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友發文分享此事引起討論。

結果女網友還是到現場確認，不僅自己的車子是停在格子內好好的，而且還距離所謂的出入口還有一段距離「不好意思，我就想問一下，請問特斯拉門口的車格就是他們所謂的『出入口』嗎？報案人是怎麼了？？還是說toyota的老車不能停？這是路邊公共停車格，不是特斯拉專用格，也不是貨車、公車專用格，停在這裡怎麼了嗎？」

▲▼toyota老車被要求移車。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友發起要輪流停這停車格的活動。

其他網友看到照片也紛紛留言說「我要是你，直接停個8天8夜！」、「看警察的回話，就知道你不是個案」「人行道上放東西可以？」、「台灣慣商人常有的自私想法，認為店前面的所有地都是他的~他才能使用~」

 

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