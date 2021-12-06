從進門嫌到回家！初見面就被「準婆婆下馬威」她嘆：才剛答應求婚

▲原PO猶豫該不該結婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者施怡妏／綜合報導

自古以來，「婆媳問題」一直是很多家庭剪不斷理還亂的關係，一名女網友表示，跟理想男神交往一個月不到對方就閃電求婚，她也答應了，但自從她去了男友家之後，她開始猶豫要不要嫁給對方，從進家門男友媽媽就開始嫌棄，先是以吃長齋為由拒絕伴手禮滴雞精，到後來說洗碗洗不乾淨，讓她覺得很崩潰。

女網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，「第一次見面準婆婆就給我下馬威，到底要不要嫁呢？」首次見男友爸媽特地買了滴雞精禮盒，結果男友媽卻說「我跟他爸爸都是吃長齋，不能喝這個，不好意思妳還是帶回去吧」，男友跳出來說「我喝阿」，男友媽媽聽到後馬上說，「你膽固醇過高不准喝」。

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到了準備晚餐時，男友媽媽表示，「本來是我該準備的，可是想想你們都快結婚了，幾道家常菜總會做吧？就給妳表現了」，原PO一臉露出很為難的樣子，這時男友媽媽就說，「算了，還是我來做，反正我兒子嘴挑，也只喜歡吃我親手做的」，於是原PO提出在旁邊幫忙的請求，結果卻被拒絕了。

▲婆婆嫌碗洗不乾淨，搶過來洗還碎碎念。（示意圖／記者李毓康攝）

吃飽飯後，原PO主動站起來幫忙收拾碗盤，洗碗時男友媽走過來，看了一眼之後嫌原PO洗得不乾淨，不但直接搶過來自己洗，還一邊嘆氣說，「一看就是很少做家事的，命真好呢，看來我兒子以後要辛苦了」。後來男友送她回家時，表示媽媽只是「刀子嘴豆腐心」，要她別放在心上，她則沒有回答陷入沉思。

貼文一出，網友們回應，「你嫁了命就苦了，看不出來他媽不喜歡你，你男友也沒斷奶」、「認識一個月就結婚，基本上是找死」、「第一次見面連客套都不想演了，妳指望他結婚以後會對妳多好」、「很明顯他媽媽不喜歡妳」、「哪有第一次見面說話這麼酸的，版主要考慮以後很難相處的問題」。