　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化開搶！全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」

▲▼彰化開搶！全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」。（圖／彰化縣衛生局）

▲彰化全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」。（圖／彰化縣衛生局）

記者許力方、唐詠絮／彰化報導

為提升新冠疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心5至9日間在台北車站大廳設接種站，只要是在台人士，都提供疫苗隨排隨打，接種者還可獲得全聯100元禮券，引爆排隊人潮。無獨有偶，彰化縣衛生局也公告，於8日下午2時至4時30分至全聯指定門市及家樂福彰化店接種莫德納疫苗，前150人就送100元禮券。

彰化縣衛生局指出，8日下午2時開始，民眾至全聯永靖新興店、北斗斗中店、員林店（三民東街）、社頭中山店、花壇學前店、彰化延平店等門市，以及家樂福彰化店，進行莫德納疫苗接種，衛生局與2賣場共同合作，提供前150位接種對象100元禮券，送完為止；另現場每位接種民眾全聯、家樂福均提供精美禮品。

▲▼彰化開搶！全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」。（圖／彰化縣衛生局）

衛生局表示，本次接種對象為第一、二劑（含混打） 及第三劑疫苗接種。第二劑接種對象為AZ間隔滿8周，混打莫德納、莫德納間隔滿4周，提醒第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種。因應農曆年節返台人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月。

第三劑莫德納部分，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml），並自即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。

此外，10月1日起也開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與新冠疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種新冠第二劑疫苗前，應備妥「新冠疫苗接種紀錄卡」及健保卡等身分證明文件準時前往接種，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
金門驚現「土地公使者」！他一看4公尺緬甸巨蟒嗨了：真的帶財

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化開搶！全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」

打造安全大台南　黃偉哲持續建構「雲端安全防禦網」

阿中才說不逮捕逾期移工　今天打疫苗她秒被抓「無自首書不算」

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

台中人用這招省交通錢！金鑽級捷粉月搭122次　倒賺762元越搭越省

高科技導入垃圾清運　發展車聯網智能垃圾車與自駕掃街車

嘉義市「橘世代生涯發展中心」　發展高齡新生活

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV4以44萬元拍定

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

寶寶哭不停！塞完奶嘴「秒斷電」　倒頭趴床就睡 ....媽喊：我自由了

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

彰化開搶！全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」

打造安全大台南　黃偉哲持續建構「雲端安全防禦網」

阿中才說不逮捕逾期移工　今天打疫苗她秒被抓「無自首書不算」

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

台中人用這招省交通錢！金鑽級捷粉月搭122次　倒賺762元越搭越省

高科技導入垃圾清運　發展車聯網智能垃圾車與自駕掃街車

嘉義市「橘世代生涯發展中心」　發展高齡新生活

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV4以44萬元拍定

柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍　綠營：先給社會交代

邱淑貞20歲女兒破尺度解放！　ㄩ型低胸禮服炸出「超兇車頭燈」

想看「新台灣人」再等等　戴維斯自評明年才上陣

張競／西方媒體造謠成癮，難以戒除？

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

台南保時捷中心上樑

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

喵星人受困中和高架橋！消防隊火速救援

才說不抓逾期移工　她打疫苗秒被抓

快訊／南屯傳車禍意外　1男大腿變形送醫急救

台中捷運越搭越省　金鑽粉月搭122次倒賺762元

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

台南分署法拍會國庫入帳453萬

嘉義縣消防局大量傷患技能競賽奪冠

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

更多熱門

相關新聞

美專家：Omicron可能取代Delta成主要毒株

美專家：Omicron可能取代Delta成主要毒株

新變種病毒Omicron在非洲南部迅速傳播，擴散至全球多國，科學家都在關注這支病毒是否會取代Delta變種的主導地位，決定新冠疫情大流行的未來。美國科學家仔細研究來自南非及英國的數據後認為，Omicron很可能推翻Delta病毒，在未來幾周至幾個月內成為主要毒株。

美11月已出現Omicron　比WHO命名病毒還早

美11月已出現Omicron　比WHO命名病毒還早

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

身體不適硬上班5天！日地鐵男乘務員染疫　遭處分

身體不適硬上班5天！日地鐵男乘務員染疫　遭處分

關鍵字：

新冠疫苗新冠肺炎台灣防疫AZ莫德納

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面