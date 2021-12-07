彰化開搶！全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」

▲彰化全聯、家樂福接種莫德納「送100元禮券」。（圖／彰化縣衛生局）



記者許力方、唐詠絮／彰化報導

為提升新冠疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心5至9日間在台北車站大廳設接種站，只要是在台人士，都提供疫苗隨排隨打，接種者還可獲得全聯100元禮券，引爆排隊人潮。無獨有偶，彰化縣衛生局也公告，於8日下午2時至4時30分至全聯指定門市及家樂福彰化店接種莫德納疫苗，前150人就送100元禮券。

彰化縣衛生局指出，8日下午2時開始，民眾至全聯永靖新興店、北斗斗中店、員林店（三民東街）、社頭中山店、花壇學前店、彰化延平店等門市，以及家樂福彰化店，進行莫德納疫苗接種，衛生局與2賣場共同合作，提供前150位接種對象100元禮券，送完為止；另現場每位接種民眾全聯、家樂福均提供精美禮品。

衛生局表示，本次接種對象為第一、二劑（含混打） 及第三劑疫苗接種。第二劑接種對象為AZ間隔滿8周，混打莫德納、莫德納間隔滿4周，提醒第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種。因應農曆年節返台人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月。

第三劑莫德納部分，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml），並自即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。

此外，10月1日起也開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與新冠疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種新冠第二劑疫苗前，應備妥「新冠疫苗接種紀錄卡」及健保卡等身分證明文件準時前往接種，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史。

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