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比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

▲▼Peter McGinn。（圖／翻攝自推特／Peter McGinn）

▲麥金恩在WHO還未替Omicron命名前就已感染新病毒。（圖／翻攝自推特／Peter McGinn）

記者葉睿涵／綜合報導

美媒揭露，美國早在南非向世界衛生組織（WHO）通報出現Omicron病毒前，就已經存在相關病例。這起病例來自明尼蘇達州一名30歲男子，他在確診前曾前往紐約參加動漫展，與5.3萬名日本動漫愛好者齊聚一堂狂歡，導致與他一起參展的30人中，有至少半數確診染疫。

綜合《紐約郵報》等美媒報導，明尼蘇達州衛生部上週在最新一批的檢測中發現Omicron病毒樣本，並在12月2日通報州內出現首宗Omicron病例。這份病毒樣本來自州內一名30歲男子麥金恩（Peter McGinn），不過麥金恩過去並無南非旅遊史，因此當局根本不知道他是如何染疫的。

▲▼紐約動漫展。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥金恩指出，與他一同前往紐約動漫展的30人有半數在事後染疫。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，公衛專家發現，麥金恩曾在11月19日至21日前往曼哈頓參加動漫展，與現場5.3萬名動漫迷一同狂歡，回來不久後，他開始出現疲累、咳嗽等症狀，並在11月23日確診感染Omicron，於是紐約衛生局發出數萬封email，要求與會的動漫迷盡快檢測。

然而，南非是在11月26日才向WHO通報境內出現新病毒，換言之，世上大部分的科學家在11月23日根本還不知道新變種病毒的存在，而且WHO當時甚至還沒為病毒取名Omicron，但美國本土卻已出現Omicron病例，讓衛生當局感到匪夷所思，就連麥金恩也自稱為「零號病人」。

麥金恩表示，與他一同參展的30人中，有半數在事後發現自己感染了新冠，但他們都不清楚自己究竟是在動漫展染疫，抑或是在前往紐約的旅途中被感染。衛生當局表示，他們在過去的幾天發現了多起Omicron病例，不過他們相信這些新病例可能與動漫展無關。

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