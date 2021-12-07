英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

▲英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國葛蘭素史克藥廠（GSK）和美國生技公司Vir Biotechnology合作研發的單株抗體藥物「Sotrovimab」最新數據證實，該藥物對Omicron變種病毒上的所有突變均有療效。

GSK在聲明中指出，尚未在同儕評鑑的醫學期刊上發表的數據顯示，單株抗體藥物Sotrovimab的治療對在迄今為止在刺突蛋白中發現的所有37種突變均有療效。前一周的另一項臨床數據則顯示，該藥物對Omicron的關鍵突變同樣有效。

GSK首席科學官巴隆（Hal Barron）表示，「這些數據表明，我們的單克隆抗體藥物有潛力對最新的變種病毒Omicron，以及世界衛生組織至今認定的所有變體均有效。」

英國藥品與保健產品監管署（MHRA）2日也宣布批准使用Sotrovimab，建議確診輕症到中度症狀的患者，在出現症狀後5天內使用。Sotrovimab在5月就已取得美國FDA的緊急授權，可用於治療12歲以上輕至中度新冠肺炎患者，以及高機率惡化成重度的高風險族群。

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