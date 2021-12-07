Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

▲ 美國正極力對抗Delta病毒，但Omicron已經來襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron在非洲南部迅速傳播，擴散至全球多國，科學家都在關注這支病毒是否會取代Delta變種的主導地位，決定新冠疫情大流行的未來。美國科學家仔細研究來自南非及英國的數據後認為，Omicron很可能推翻Delta病毒，在未來幾周至幾個月內成為主要毒株。

《美聯社》報導，在哈佛醫學院主導的研究中負責監控變種病毒的專家勒米厄斯（Jacob Lemieux）說明，「目前還只是早期階段，但越來越多數據表明，Omicron在很多方面可能勝過Delta。」

但也有人認為，現在斷言Omicron傳染性高於Delta的可能性、多久後將取代Delta還為時過早。明尼蘇達州羅徹斯特梅奧診所臨床病毒學主任賓尼克（Matthew Binnicker）指出，「我們看見Delta個案顯著增加，尤其是美國，我想大約二周後就會知道，Omicron是否會取代它。」

圍繞這支病毒的許多關鍵問題仍然沒有答案，包括Omicron是否會導致更重或更輕的症狀，以及逃脫疫苗免疫的程度。至於其傳染性，非洲衛生研究所（AHRI）所長漢納科姆（Willem Hanekom）指出，南非目前的疫情增長趨勢較前三波疫情「陡峭得多」，表明Omicron正迅速傳播，因此可能是一種傳染性很強的病毒。不過因Omicron現蹤時，南非Delta確診數並不高，因此不能說Omicron超越Delta。

科學家目前尚不清楚Omicron在其他國家的危害是否會與南非相同，勒米厄斯指出，Omicron對美國的影響就如世界上其他地方一樣，「仍有許多不確定性，但綜觀早期數據會看見，Omicron已經來到，且基於我們在南非的觀察，這支病毒很可能在未來幾周至幾個月內佔據主導地位，導致確診數激增。」

全世界都在等待有關Omicron的進一步資訊之際，科學家建議，人們應盡一切可能保護自己。勒米厄斯表示，應確保人們透過接種疫苗，盡可能取得足夠的免疫力，同時戴口罩及保持社交距離，並避免在不戴口罩的情況下參加大型室內集會。

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