　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

▲▼美國2021年新冠肺炎死亡人數已超2020全年。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國正極力對抗Delta病毒，但Omicron已經來襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron在非洲南部迅速傳播，擴散至全球多國，科學家都在關注這支病毒是否會取代Delta變種的主導地位，決定新冠疫情大流行的未來。美國科學家仔細研究來自南非及英國的數據後認為，Omicron很可能推翻Delta病毒，在未來幾周至幾個月內成為主要毒株。

《美聯社》報導，在哈佛醫學院主導的研究中負責監控變種病毒的專家勒米厄斯（Jacob Lemieux）說明，「目前還只是早期階段，但越來越多數據表明，Omicron在很多方面可能勝過Delta。」

但也有人認為，現在斷言Omicron傳染性高於Delta的可能性、多久後將取代Delta還為時過早。明尼蘇達州羅徹斯特梅奧診所臨床病毒學主任賓尼克（Matthew Binnicker）指出，「我們看見Delta個案顯著增加，尤其是美國，我想大約二周後就會知道，Omicron是否會取代它。」

圍繞這支病毒的許多關鍵問題仍然沒有答案，包括Omicron是否會導致更重或更輕的症狀，以及逃脫疫苗免疫的程度。至於其傳染性，非洲衛生研究所（AHRI）所長漢納科姆（Willem Hanekom）指出，南非目前的疫情增長趨勢較前三波疫情「陡峭得多」，表明Omicron正迅速傳播，因此可能是一種傳染性很強的病毒。不過因Omicron現蹤時，南非Delta確診數並不高，因此不能說Omicron超越Delta。

科學家目前尚不清楚Omicron在其他國家的危害是否會與南非相同，勒米厄斯指出，Omicron對美國的影響就如世界上其他地方一樣，「仍有許多不確定性，但綜觀早期數據會看見，Omicron已經來到，且基於我們在南非的觀察，這支病毒很可能在未來幾周至幾個月內佔據主導地位，導致確診數激增。」

全世界都在等待有關Omicron的進一步資訊之際，科學家建議，人們應盡一切可能保護自己。勒米厄斯表示，應確保人們透過接種疫苗，盡可能取得足夠的免疫力，同時戴口罩及保持社交距離，並避免在不戴口罩的情況下參加大型室內集會。

▲▼ 1207魔王變種OMICRON入侵全球。（圖／ETtoday）

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
一家住4樓透天…小叔繼承遺產「逼繳房租」　夫妻氣炸
天冷容易肚子餓！美女醫曝3招：爽吃不怕肥
父親一個月前過世　高二生公園擺攤養家遭檢舉
少女被逼下海「無限援交」！嫖客勇救幫她解脫
林秉樞隨身碟「存圖資料夾」破1.2萬張照片？　新北檢回應了
偷吃閨蜜男友「一次就懷孕」！渣女：會原諒我吧
已婚女演員被爆「睡完就翻臉」！小王崩潰：說我是ATM

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

趙立堅4問美國「民主峰會」：這種漠視民主的國家　有資格召開嗎

放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　乘客緊急疏散

印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

趙立堅4問美國「民主峰會」：這種漠視民主的國家　有資格召開嗎

放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

喝到嗨喊「裸體萬歲」慶生趴慘變淫亂派對　海軍上兵性侵女同袍

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

比WHO命名病毒還早！美11月已有Omicron　患者赴動漫展害疫情擴散

日首相公邸閒置9年　多次爆鬧鬼、有刺客！岸田文雄最快11日入住

英藥廠報喜！　新冠藥物Sotrovimab能對抗「Omicron所有突變」

捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　乘客緊急疏散

印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

國民黨烏龍栽贓「公投說明設宴」　民進黨：轉移顏寬恒被查賄？

英特爾重返晶圓製造沒優勢　謝金河：早和台積電合作「市值可能已上兆」

台股熱！今年IPO創近3年新高　一張表看懂

國民黨發起「#ACAMeToo」運動：拒絕網軍傷害台灣民主

拿到「限量版」外國糖醋醬　知情者曝一關鍵原因

天冷超容易肚子餓？「3招爽吃不怕肥」美女醫認證有效：先喝一杯水

阿中才說不逮捕逾期移工　今天打疫苗她秒被抓「無自首書不算」

南韓單日確診5千人！7歲大發睡覺也戴口罩　媽媽心疼發文引共鳴

Omicron來襲！　美專家警告：最快幾周內取代Delta成主要毒株

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

最美雀士私照曝！　擁模特兒大長腿還藏E奶

她全程戴口罩　與Omicron確診接觸1分鐘就染疫！

快訊／白宮正式宣佈：外交抵制京奧

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

少年闖鬼屋「真的嚇死」離奇暴斃影片曝

慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」海軍性侵女同袍

網美機場露奶自慰影片爆紅！　超慘下場曝

兇猛Omicron！防疫旅館「0接觸」仍確診

4天震190次！日離島在台灣上方　氣象廳：恐有強震

女演員全裸幫7歲兒慶生　遭斥淫穢慘坐牢

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

更多熱門

相關新聞

趙立堅4問民主峰會：美國有資格召開嗎？

趙立堅4問民主峰會：美國有資格召開嗎？

美國總統拜登將在12月9日、10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，並已正式邀請台灣參加。對此中國外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上，就對美國發問4個問題，質疑美國是否有資格召開這個會議。

美11月已出現Omicron　比WHO命名病毒還早

美11月已出現Omicron　比WHO命名病毒還早

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

新冠藥Sotrovimab能抗「Omicron所有突變」

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

捷運司機確診！開到一半被通報　急疏散乘客

Omicron如何威脅全球經濟

Omicron如何威脅全球經濟

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞Omicron

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面