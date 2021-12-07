阿中才說不逮捕逾期移工　今天打疫苗她秒被抓「無自首書不算」

記者黃孟珍／新竹報導

疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，逾期失聯的外籍移工不會因為打疫苗而被逮捕；但7日上午，新竹縣1名逾期居留的外籍移工在友人的陪伴下，到新豐鄉衛生所準備施打第一劑BNT疫苗時，被現場人員核對資料後，發現沒有內政部專勤隊開立的「自首書」，因此被通報警方帶回調查。

▲新竹縣1名失聯女移工，7日上午前往新豐鄉衛生所欲施打BNT疫苗時，因證件短少，還沒打疫苗就被警方帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這名菲籍女移工（51歲）上午11時許前往新豐鄉衛生所準備施打第一劑BNT疫苗，因為拿不出居留證、健保卡或其他身分證明文件，衛生所拒絕為女移工打疫苗，雙方因此爆發口角爭執，一查之下發現女移工的工作許可證已逾期了七百多天，依規定失聯移工必須出示移民署專勤隊開立之自首書，表示已繳罰單，才能注射疫苗。

▲衛生所請示衛生局與中央後，今天下午仍請女移工回到衛生所打疫苗，開立自首書等相關規定後續再補。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹縣新豐衛生所主任葛正雄表示，現場同仁在登錄系統時沒看到個案的相關資料，所以雙方起了爭執，已經和衛生局報備，今天下午仍請女移工回到衛生所打疫苗，開立自首書等相關規定後續再補。

警方也表示，女移工工作證許可逾期，仍先將她逮捕，訊問後移送新竹縣專勤隊，辦理相關事宜；將依據移民署「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，採取「不通報、不查處、不收費」等原則處置。

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