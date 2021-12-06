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新莊賓士男酒駕撞小黃　躲警自撞民宅遭活逮「上銬狂哭」

▲▼黃男酒駕肇事被逮（圖／記者游宗樺翻攝）

▲黃男酒駕肇事被逮，在現場嚎啕大哭。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區6日凌晨3時許，一名男子酒後開著賓士轎車行經新泰路，途中倒車卻不慎撞到路邊計程車，隨後逕自開離，警方獲報到場，發現男子又開車回來，於是開著警車在後方跟隨，孰料男子酒駕心虛，竟然在新興街自撞民宅鐵門。警方喝令男子下車，發現他身上有濃濃酒氣，酒測後其吹氣酒精濃度高達0.61mg/l，全案將依公共危險罪進行偵辦。

▲▼黃男酒駕肇事被逮（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼黃男酒駕肇事被逮（圖／記者游宗樺翻攝）

▲遭撞鐵捲門受損變形。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，42歲的黃姓男子事發時開著賓士轎車，行經新泰路倒車時撞上路旁計程車，被運將發現後卻直接肇事逃逸，警方獲報到場，發現黃男開車回到現場，於是利用警車在後跟隨，黃男發現警方在後，竟心虛違規紅燈左轉想要逃走，卻在新興街接中華路一段63巷路口撞上民宅鐵門，鐵門凹陷變形，黃男的賓士車頭保險桿也受損。

警方見狀上前喝令黃男下車，發現他嘴唇流血並無大礙，經對黃男酒測，酒測值高達0.61mg/l，現場依法將他上銬帶回，全案除依《道路交通管理處罰條例》開出紅燈左轉及肇事逃逸罰單外，另以公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▲黃男酒駕肇事被逮，在現場嚎啕大哭。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲黃男失控自撞鐵捲門被逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

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