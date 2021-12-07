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機捷運量即將破億人次　桃捷推系列活動邀民眾搭機捷、抽好禮

▲桃園捷運營運將屆滿5年，市長鄭文燦7日宣布本月運量即將突破上億人次好消息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運營運將屆滿5年，市長鄭文燦7日宣布本月運量即將突破上億人次好消息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場捷運營運至今即將邁向第五年，機捷公司7日在台北車站舉辦「乘載夢想、直達美好」影片發表暨運量破億活動，市長鄭文燦表示，桃園機捷在2017年3月2日營運通車，即將在明年3月2日屆滿5年，預計本12月可達成1億旅運人次里程碑，感謝交通部、台北市政府、新北市政府與桃機公司支持協助，未來將研議增加班次與提速等計畫，縮短首都到機場旅運時間，提升機捷競爭力，讓國人搭乘大眾運輸往來桃機更加便利。

這項「乘載夢想、直達美好」發表活動7日上午在A1台北車站舉行，包過交通部長王國材、交通部鐵道局長伍勝園、桃捷公司董事長劉坤億等人都出席。鄭文燦指出，機場捷運由交通部興建，轉移給桃園捷運公司營運，扮演機場聯外交通、北北桃通勤，不同城市與區域間觀光旅遊等三大功能，與北捷相比較，北捷是平日旅次較多、假日旅次較少，機捷則恰好相反，代表機捷在觀光旅遊上的價值。

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交通部長王國材說，他曾任「機場捷運營運推動專案小組」召集人，看著機場捷運誕生與成長，機捷通車後，桃園市府與桃捷公司努力下，運量年年成長，並獲得「2021台灣服務業大評鑑」中軌道運輸類金牌獎，著實不易。機捷是交通部與桃園市政府合作的重大交通建設之一，大幅提升桃園國際機場競爭力，也讓台灣被世界看見。

▲桃園捷運營運將屆滿5年，市長鄭文燦指出，桃捷將推出長期居留台灣敬老優惠票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運營運將屆滿5年，市長鄭文燦指出，桃捷將推出長期居留台灣敬老優惠票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，機捷A1台北車站到桃園國際機場的路途約35分鐘，卻是機捷的營收結構中的黃金區段，占總營收約6成、旅次的5成。近2年因COVID-19疫情爆發，受到國境管制與入境旅客不得搭乘大眾交通運輸工具等防疫規定影響，機捷運量大幅減少，去年虧損約7.38億元，但桃捷公司團隊仍秉持熱情，認真做好每項服務，更感謝交通部、北市、新北與桃園等3個市政府、桃捷公司董事會給予桃捷公司最大支持，一起渡過疫情衝擊。

為提升機捷競爭力，鄭文燦強調，機捷不僅要安全可靠、提升運量，也要做到智慧友善，桃捷公司曾與與中華電信合作推動全線4G免費Wi-Fi服務，並與聯邦銀行等信用卡公司業者合作打造多樣化票證系統，後續加入行動支付功能，未來市府將持續爭取5G等在機場或機捷等處優先進行試驗，成為優良智慧交通試驗場域。

▲桃園捷運營運將基於本月突破上億旅運，市長鄭文燦與交通部長王國材等人為機捷加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運營運將基於本月突破上億旅運，市長鄭文燦與交通部長王國材等人為機捷加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，桃捷公司曾依據《大眾捷運法》推出敬老優待票單程票5折優惠，今日更宣布推出長期居留台灣敬老優惠票，提供長期居留台灣的外籍長者更多便利。未來市府將與交通部鐵道局共同合作，在車廂數量充足、系統優化的情形下，研議增加班次與提速等計畫，以提升機捷的競爭力。

桃捷公司董事長劉坤億說，機捷運量將於本月突破1億旅次，為慶祝這項里程碑，桃捷公司規劃「桃捷1億、感謝有你」系列活動，即日起在桃捷官方臉書粉絲團（網址：https://www.facebook.com/TaoyuanMetro/）影片貼文下方留言，就有機會參加抽獎，有機會獲得桃捷1億旅次限量質感霧蠟皮革鑰匙圈。另外，預計在12月16日至12月17日區間誕生第1億位幸運兒，將於全線車站出口閘門設置錄影系統及人工計數找出第1億位旅客，將致贈「乘載夢想、直達美好」免費搭乘機捷1年紀念票卡1張；運量破億後3天，民眾凡持電子票證搭乘機捷，有機會抽中最新iPhone13手機，歡迎民眾一起搭機捷、抽好禮。

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