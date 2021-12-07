三巨頭面對面溝通！花蓮五大建設案獲中央支持　10項建議也同意

▲立委傅崐萁、交通部長王國材與花蓮縣長徐榛蔚共同出席意見交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚6日率同縣府團隊參加立院交通委員會座談會，與交通部長王國材和所屬的台灣鐵路局、台灣港務公司花蓮港務分公司進行交流合作，將合作開發興建「花蓮鐵路高架化」、「洄瀾車站城」、「海洋資源博物館」，以及改善花蓮對外交通鐵、公路五大建設案，縣府團隊並向交通部暨所屬單位提出十項建設案，皆獲交通部長王國材支持，期能建立中央與地方合作典範，實現「國際智慧城市，觀光友善花蓮」施政願景。

下午座談會包括立委傅崐萁、交通部長王國材，還有花蓮縣副縣長顏新章、祕書長張逸華、建設處長鄧子榆、觀光處長張志翔、原民處長陳建村、財政處長劉台文、文化局長吳勁毅、地政處長吳泰焜、行研處副處長葉俊麟、警察局長蔡丁賢等人出席。

會中，針對「花蓮火車站-站前廣場開發計畫」、「花蓮-吉安高架化納入雙軌化」、「花東鐵路雙軌電氣化」、「蘇花安計畫-崇德段路線規劃」及「花蓮港區開放計劃」等五大建設計畫辦理情形，由交通部所屬單位進行簡報，與縣府團隊交換意見。

公路總局長在會中報告，目前「蘇花安計畫辦理情況-崇德段路線」規劃進度部分，自2019年行政院核定該計畫可行性研究後，公路總局現辦理綜合規劃及環評，預計2022年進入環評審查程序，預估2023年完成綜合規畫與環評及建設計畫報核，如環評審查順利且提早審查通過，將可配合提前提報建設計畫，再縮短作業時程，以119年完工為目標。

公路總局長進一步指出，和仁-崇德路段全長約15.1公里，採長隧道（約10.2公里）通過國家公園及地質敏感區，減少環境衝擊並提供全天候安全服務。路廊於崇德地區沿都市計畫區邊緣布設向南銜接太魯閣大橋北側，減少都市計畫區切割，迴避崇德遺址，提供長途駕駛中途休憩機能，規劃崇德地區設置服務區。

在「花蓮火車站-站前廣場開發計畫」部分，由鐵路局副局長朱來順針對花蓮火車站站前廣場科發計畫進行說明，花蓮車站現已為重要交通觀光門戶，其年旅次達一千萬人，觀光人口持續擴增，因此縣府與鐵路局已於今年1月簽署「洄瀾雙城開發計畫」合作備忘錄，共同宣誓合作開發目標，以打造花蓮國際觀光門戶，帶動地方產業發展以及促成新站舊站地區的繁榮發展，強化城市活力與吸引力。

鐵路局對未來發展期程部分表示，預計2022年1月完成勞務採購委託作業並於同年第三季完成書圖送縣府審查，預計2023年底完成審議，並預計於2024年底完成公開招商後進行開發計畫分為二期，第一期多功能迎賓廣場及商旅服務區於2028年底完成；第二期西站Outlet Mall則預計118年底完成。

台鐵報告指出，鐵路局攜手縣政府共同打造「洄瀾車站城」多贏局面，創造每年百億商機，挹注地方稅收，增加就業機會（洄瀾車站城8,500人），提高所得，提供新型態的消費模式，帶動現有商業活化、環境與空間再造，提升縣民生活品質並增加夜間休憩活動空間、活絡周邊產業發展並創造地區關聯產業商機。

▲花蓮5大交通建設案簡報。

鐵路局副局長朱來順感謝縣長徐榛蔚與台鐵建立溝通平台機制，加強雙向合作，對洄瀾車站城七合一空間整合格局，強化綜合性優質體驗服務，除改善交通動線、串聯公共空間、提供多元服務設施外，結合智慧車站與購物觀光，打造雙贏局面。

交通部長王國材表示，我們期待台鐵與地方政府的合作土地開發成為典範，且該計畫當初由傅立委提議，將針對現有都市計畫逐步調整期程，期盼早日完成，建構雙贏。

徐榛蔚也建議台鐵採納跳蛙式停站，增進車站和地方觀光效益；對此，台鐵表示會再研議。傅立委則建議觀光處，參加明日舉行的立法院公聽會並提出建言。

關於「花蓮-吉安高架化納入雙軌化」、「花東鐵路雙軌電氣化」部分，交通部長王國材請鐵道局全力協助地方政府推動鐵路高架化。

台灣港務股份有限公司總經理陳紹良，針對花蓮港港區土地活化概況報告指出，目前共67家業者進駐，可招商面積95公頃，目前已招商53公頃，活化率達56%。目前觀光遊憩區活規畫面戀的問題有，目前公共設施用地港復用地項，港區觀光遊憩發展需辦理都市計畫變更、基地與市區交通網路需串聯以吸引人潮、奇萊鼻海岸景觀區內南北縱深近1公里，目前尚無聯絡道路，連通基地南北出入口。

目前花蓮港觀光遊憩區活化措施包括：爭取海洋資源博物館設置、開闢連絡道路、辦理都市計畫變更、建置跳島郵輪旅運基地、交通規劃等，並預計今年底前將花蓮港13碼頭台泥舊有水泥裝船輸送管線設備全數拆除，以確保通行安全。

▲海洋資源博物館意象圖（圖／台灣港務公司提供）

陳紹良還說，其中針對海洋資源博物館設置，海資館需地7.4公頃(航港局5.2公頃、縣府2.2公頃)，投資規模達32.9億元，規劃興建期為7年。港務公司與國海院、航港局以及縣府共同協處海洋資源博物館無償用地需要，積極爭取海資館落腳花蓮港。

花蓮港務分公司將與縣府合作，活化土地資源，增加土地效益，以多元服務帶動港區土地發展潛能；而縣府對於環境與空間再造、提升縣民生活品質，增加休憩活動空間，活絡周邊產業發展，創造商機吸引投資，共創雙贏。

縣府團隊向交通部提出十項建議案包括：

1、花蓮至吉安干城原線鐵路高架化。

2、豐濱鄉磯崎村申請裝設自來水延管，保障民眾用水權。

3、台11線道路連接21號橋（加路蘭）之路面及橋面擴寬。

4、縣府與交通部台灣鐵路管理局所轄文化資產營運活化方案。

5、建請及早完善本縣鐵路、隧道及各車站之防救災應處機制。

6、建請興建花東高架快速道路，提升偏遠高災害潛勢地區之救災效能。

7、建請改善鐵（公）路隧道救災通訊。

8、建請提供報廢車廂供本局訓練破壞使用並安排講師辦理教育訓練。

9、建請補助增購器材。

10、建請提高山區通訊品質。