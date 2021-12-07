台東縣府舉辦「回家跳舞」　12月攜手布拉瑞揚舞團部落免費巡演

▲回家跳舞部落免費巡演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東原民樂舞藝術能量，台東縣政府今年首次與布拉瑞揚舞團攜手合作「回家跳舞」部落巡演，即將於12月11日、12月18日及12月25日在縱谷線永康部落、海岸線宜灣部落以及南迴線嘉蘭部落等地舉辦，並特別結合今年「原住民族樂舞藝術專業技術人員培育計畫」入選的技術人員及藝術行政，投入此次活動發揮專業操作能力，促進培育人才與舞團緊密合作及學習，加強舞台幕後工作技術，讓人才可以更精進活動辦理及策劃。



縣長饒慶鈴表示，縣府積極扶植表演藝術團隊，希望打造台東原住民族樂舞品牌，為了鼓勵青年投入舞台專業技術工作、藝術行政領域，去年起啟動原住民族樂舞藝術專業人才培育，舉辦專業培訓課程、提供技術人員觀摩實習及未來職業發展機會，今年特別增加藝術行政人員培育，以支持團隊藝術行政穩定發展，期盼未來能夠籌劃跨縣演出，不論幕前、幕後舞台工作都是縣府推動表演藝術發展的重點，透過與布拉瑞揚舞團攜手培育，希望鼓勵更多有興趣的原民投入樂舞藝術的舞台燈光、藝術行政企劃等工作。



原民處指出，今年培育的技術及藝術行政人員於各種活動發揮專業操作能力，包括此次的布拉瑞揚回家巡演的3場活動實習，今年與布拉瑞揚舞團首次攜手合作「回家跳舞」部落巡演，經過疫情的考驗，將在12月11日、18日、25日連續3個週末分別於台東延平鄉永康部落、成功鎮宜灣部落，以及金峰鄉嘉蘭部落演出。



歡迎民眾參加這3場於台東部落的巡演，除可欣賞廣受好評的布拉瑞揚舞團作品之外，節目也邀請在地優秀的表演藝術團隊演出，各場次演出節目資訊如下，12月11日晚上6:30-9:00在台東縣延平鄉永康部落活動中心，由布拉瑞揚舞團演出《勇者》、《漂亮漂亮》及滿馬那努文化藝術團、東布青樂團等表演；12月18日晚上6:30-9:00在台東縣成功鎮宜灣部落活動中心，由布拉瑞揚舞團演出《漂亮漂亮》及杵音文化藝術團、YouTuber Ponay的原式cover等表演；12月25日晚上6:30-9:00在台東縣金峰鄉嘉蘭部落活動中心，由布拉瑞揚舞團演出《阿棲睞》、《＃是否》及選粹舞夢砂城國際藝術舞團表演。