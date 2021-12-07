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宏致集團再捐書車給大武鄉　饒慶鈴：大小讀者最好的聖誕禮

▲宏致集團再捐1台書車給大武鄉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲宏致集團再捐1台書車給大武鄉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

宏致集團繼去年捐贈台東縣政府行動書車，提供巡迴偏鄉鄉親閱讀服務，日前再加碼贈送1台，縣府特別擇選教育部於台北中正紀念堂舉辦台灣閱讀節活動中，舉行1場很有意義的「宏致再次捐贈台東書車-實現愛讀冊兒童的心願」行動書捐車儀式，邀請國家圖書館館長曾淑賢等貴賓擔任見證，台東縣政府文化處表示，縣府將運用這個行動圖書館，服務推廣於台東縣境之南的大武鄉閱讀使用，便利部落居民鄰近閱讀拓展國際視野外，可望將偏鄉閱讀的動力點燃起來。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府為響應並點燃全民閱讀的熱情，歷年皆參與教育部所舉辦的台灣閱讀節活動，今年基於大武鄉之希望，為將閱讀的需要散播到偏鄉角落，在大武鄉立圖書館尚在整建工程施作中，為解決鄉民閱讀的渴望與需求，藉由行動圖書館的概念運作，能夠適時的讓行動圖書館奔馳並巡迴停駐於部落社區裡，大小鄉親們都能透過書車裡的圖書，讓閱讀的行為慢慢的貼近每位鄉民的生活裡，未來台東縣立圖書館亦將與大武共同攜手規劃設計各型的閱讀活動，將閱讀的影響力漸漸的發酵以及扎根推行。

文化處說明，這是近3年宏致企業捐贈給台東縣政府的第5部書車，車輛已在台東市郊、延平的桃源、武陵、鸞山、紅葉、達仁的土坂、台坂、新化、安朔、長濱的寧埔、竹湖、三間及樟原等部落停駐，許許多多閱讀微笑畫面在各個角落裡散開出來，今年的郭榮勳號書車也即將於大武、尚武及大鳥社區裡穿梭，相信能達成到府送書閱讀的服務。

捐贈儀式中，楊宗霖總經理代表宏致袁董事長致詞時指出，該公司相信，在追求企業營運成長的同時，若能達到找回土地與人文的相互依存的願景，以及達到工作與生活的緊密聯繫，該公司樂於將CSR企業社會責任深植於集團DNA之中，除了秉持對於研發創新品牌的堅持外，亦會投入於社會公益尤其是偏鄉教育扎根略盡一份心力。

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