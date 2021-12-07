疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

▲男子因疲勞駕駛自撞橋墩造成大腿骨折並受困車内。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寒流過境，花蓮水璉地區陰雨綿綿，6日上午1男姓鴐駛於台11線上由南往北自撞橋墩，造成大腿骨折，消防救護人員據報趕到現場協助脫困送醫，所幸無生命危險。

花蓮縣消防局第二大隊水璉分隊6日上午接獲民眾報案，於台11線鹽寮橋上發生車禍，有人受困車輛駕駛座內，水璉分隊隊員詹智茗與陳浚銘立即攜帶救護器材前往。

▲救護人員以破壞工具將駕駛救出後送醫。



救護人員到達現場發現車輛直撞橋墩，汽車車頭全毀，所幸人員意識清楚，但右大腿封閉性骨折，在確認汽車無起火危險後，救護人先先固定傷患並裝上頸圈，並使用破壞器材，撐開駕駛座成功協助民眾脫困。





警方表示，男姓駕駛為1名建築工程人員，意外發生前一天才去台東工作一整天，清晨才由台東返回花蓮，因為過度疲勞，偏離車道撞上鹽寮橋的橋墩，所幸工程車的車頭頗長，撞擊能量被車頭潰縮所吸收，安全氣囊也爆開，及時擋下危害，救護人員也在最快的時間內到達，順利搶救成功，保全了駕駛人的性命，送往慈濟醫院治療。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，近日天氣寒冷陰雨不定，開車或騎車須特別注意行車安全，千萬不要疲勞駕駛，一旦開車睡著，不僅危害自身安全，也會危害他人性命，肇事後還要負擔一大筆賠償及醫療費，得不償失。