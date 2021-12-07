顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」：換成我就變強佔

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市中二選區立委補選選戰白熱化，國民黨籍參選人顏寬恒被爆家族位於南屯區上的豪華招待所違建，今(7日)怪手進駐，敲下地一塊磚象徵正式動工開拆。顏寬恒稍早前往現場，表示該處是弟弟房子，但只要有違法，絕不手軟，該拆就拆；但顏寬恒也強調，該處編列公保地，但卻遲遲等不到政府徵收，地主權益受損，「也是受害者」。

▲豪華招待所開拆，顏寬恒今早出面說明。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒表示，早在2011年時，監察院就已經約詢內政部，並在2013年糾正內政部，指公保地長年侵害持有地主，達30年到40年之久，政府編劃公保地後，卻遲遲未徵收，導致地主想賣賣不掉、想蓋也不能蓋，只能等著被徵收，「但等了幾十年，卻依舊等不到。」

顏寬恒說，早年規劃公共設施保留地時，錯估人口增長的速度，導致都市機能沒有如同當初規劃預期，需要這麼多的公共建設，最後造成幾十年來，這些土地都沒有辦法被徵收。也沒有辦法被利用，「監察院甚至批判，公保地嚴重傷害憲法保障人民之生存權與財產權，要求內政部必須要去積極檢討公保地這件事，對不必要的部分應儘速解編。如果超過3、40年仍不徵收使用，更表示已無公共設施用地保留之必要！」

▲招待所違建今已動工開拆。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒指出，他曾經建設的「南山截水溝」，當中有多少公保地的地主，也是困擾了30-40年，最終獲得解決，「可是現在呢？」顏寬恒表示，包括全台灣所有的縣市政府，都在這近期的一到三年內，不斷的透過內政部所要求的跨區市地重劃，來針對公保地進行解編，或進行徵收，而這整件事情，是民進黨積極推動的，也是符合憲法人民財產權與人民公益的事情。

今動工將公保地上的招待所違建拆下，確實違建該拆就拆，但所有公保地主都面臨「只能興建臨時建物，不能建正常建物」的困境，如果這是普通土地，那一切都合法，「可是今天換成公保地、換成寬恒，卻成了寬恒強佔土地，卻成了寬恒強佔兒童樂園，但不管是兒童樂園也好，或者是公保地也好，都是過去政府所規劃，但如今隔了幾十年卻無法徵收、無法兌現的政策。」

顏寬恒表示，參選以來不斷遭到攻擊、造謠、抹黑，整個選舉的主軸，完全脫離中二選區的福祉，「我們希望所有中二選區，海線鄉親的選民好好冷靜下來思考，到底這場選舉，我們要的是什麼樣的一個候選人，我們要的是這樣謾罵、抹黑、攻擊？抄家滅族？還是提出一個實質的政見，真正關心在地的需要，真正關心這片土地，以及上頭的人民的候選人。」