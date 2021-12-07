合球國手撿屍正妹接力性侵　好心室友「他們沒戴套」：趕快去買藥

▲合球國手男大生和室友撿屍喝醉妙齡女接力性侵得逞，被害人羞慚中輟學業。（圖／達志示意圖）

記者黃哲民／台北報導

北市1名仍就讀大學的林姓合球國手，前年和吳姓室友到KTV唱歌喝酒認識1位年輕美眉，凌晨將喝醉的女方帶回校內宿舍、涉接力性侵得逞，女方醒來還在狀況外時，就被2嫌室友好意提醒「去買（避孕）藥吃，他們沒戴套」，2嫌到案認罪，自稱都有國手級體育實力，願賠償求輕判，台北地院指2嫌犯行毫無情堪憫恕之處，依乘機性交罪均判刑3年1月，可上訴。

本案發生於前年（2019年）6月24日，林男和吳男前一晚到北市1家連鎖KTV夜唱，認識當時20歲的本案被害女子，雙方一起唱歌喝酒到24日上午8時許，女方已經醉到意識不清，糊裡糊塗被2男帶回校內男宿舍，被推上雙層床的上鋪躺平，吳男趁林男等室友都不在房內的空檔，直接性侵得逞。

林男和其他室友回房撞見這一幕，吳男急忙「收兵」下床，但林男已被撩起淫念，竟爬上床接力性侵得逞。女方這時稍微恢復意識，恍恍忽忽感覺林男的舉動，隨即又沈沉睡去，直到2男都離開後，其他室友當天下午4時許叫醒女方，好意告知「去買（避孕）藥吃，他們沒戴套」。

女方本來還努力思索發生什麼事，一聽立刻回神，趕快去找好友哭訴，隔天（25日）驗傷報案，並透過IG質問2嫌。林男和吳男到案都認罪，律師為2人辯護指稱2人仍為大學生、都有國手級體育實力，林男更已是球類國家代表隊成員，雖負擔不起女方索賠金額，但2人有誠意和解，請求考量2人年輕無前科、酒後失慮犯法，依情堪憫恕規定輕判，並給緩刑。

法官查明女方事發後自覺羞慚，已辦休學，打工回家就把自己關在房內，且到身心科就診，女方母親證稱女兒還走不出陰影。法官認為2嫌造成女方極大身心創傷，犯行毫無值得同情之處，就算允諾賠付女方領取的犯罪被害人補償金25萬元，也是2嫌應負責任，何況女方並沒原諒，據此依可處3年以上、10年以下徒刑的乘機性交罪，判2人各3年1月徒刑，可上訴。