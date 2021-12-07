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社會 社會焦點 保障人權

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲簡姓男子透過交友軟體認識少女花花，花花也熱情邀情簡男帶酒來家裡作客，卻讓簡男會錯意險遭性侵。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝pakutaso）

記者林冠吟／嘉義報導

嘉義一名簡姓男子今年4月透過交友軟體認識17歲的少女花花（化名），2人進而成為網友關係，花花還要求簡男帶酒到家裡聊天，讓簡男誤認為花花有意願和其發生性關係，期間花花雖然曾明確表明「不要」，但仍遭簡男壓制、一度險遭硬上，所幸花花奮力掙脫，最終未讓簡男得手。嘉義地院審理後，依強制性交未遂罪，判簡男有期徒刑1年7月，緩刑3年，並須接受10小時法治教育課程。

簡姓男子今年4月透過交友軟體認識17歲的少女花花，2人互換LINE後，互動熱絡，成為網友關係。今年4月18日，花花傳訊息向簡男表示，希望簡男帶酒來她家和她一起喝，因而讓簡男誤以為花花有意願和他發生關係，隨即帶著2瓶伏特加、1瓶紅酒和1瓶雪碧前往花花住處，一起聊天喝酒；待花花酒後準備回房休息時，簡男卻跟在後面要求和花花發生關係，但都被花花裝瘋賣傻以藉口推辭，讓簡男怒逼問花花「你到底要不要？」，卻得到花花明確表達不願意，讓簡男氣得想直接硬上，所幸過程中花花不斷奮力掙扎，才未讓簡男得手。

庭審時，簡男坦承一切犯行。嘉義地院審理後指出，審酌簡男透過交友軟體和花花認識後，2人每天對話至少1到2小時，簡男因花花要求攜酒至其住所飲酒，而誤認花花願與其發生性行為之情境，不過在2人互動中，簡男明知花花無意和他發生性行為，卻無視花花之性自主決定權，危害花花身心健康，應予非難，惟考量簡男犯罪手段幸未造成花花其他體傷，且簡男無任何前案紀錄，犯後始終坦承犯行，依強制性交未遂罪，判簡男有期徒刑1年7月，緩刑2年，並須接受10小時之法治教育課程。

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