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準婆婆第一次見面就「下馬威」金句3連發　網氣炸：男友還在喝奶？

情侶吵架,分手,不爽。（圖／記者李佳蓉攝）

▲準婆婆難相處，男友又不幫忙說話。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

和男友交往1個月閃婚，準婆婆一見面就下馬威，冷嘲熱諷還當場拒收伴手禮！一名女子苦訴，日前和男友回家見準婆婆，一進門就被對方拒收伴手禮，接著要求她下廚，幫忙洗碗也遭到準婆婆酸言酸語，無論做什麼都處處刁難，「第一次見面準婆婆就給我下馬威，到底要不要嫁呢？」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，她和男友交往不到1個月就決定要結婚，卻在婆家這關遇到大魔王，初次見面準婆婆就以「吃長齋」的理由拒收原PO準備的滴雞精，男友很識相地跳出來圓場「我喝啊！」怎料準婆婆馬上補一句「你膽固醇過高，不准喝！」當場嫌棄原PO帶來的伴手禮。

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▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲準婆婆刻意挑原PO毛病。非當事人。（示意圖／CFP）

接著到用餐時間，準婆婆試探性地請原PO露兩手廚藝，不過「看我很為難的樣子後，又補了一句：算了還是我來做，反正我兒子嘴挑，也只喜歡吃我親手做的。」原PO想在廚房幫忙也被拒絕。最讓原PO在意的是飯後對話，她主動站起來收拾桌上碗盤，洗碗洗到一半準婆婆就跑過來說「一看就是很少做家事的齁，命真好呢」，接著把原PO手裡的碗搶過來自己再洗一遍，還不忘邊酸「看來我兒子以後要辛苦了」。

事後原PO男友私下幫媽媽說話，告訴她「我媽是刀子嘴豆腐心」，但她經過這次不愉快經驗，結婚的熱情已經被撲滅許多，可見婆婆是個難應付的狠角色，婚後恐怕沒有好日子，猶豫到底該不該繼續這門婚事。

網友紛紛勸阻，「急著結婚應該還有其他隱情，先以結婚為前提交往，再多幾個月觀察，說不定還能再爆，刷新你三觀呢」、「嫁了要忍受的不只婆婆，還要忍受老公，這兒子很挺媽媽」、「妳傻阿，勸妳不要，還沒嫁就這樣了，以後真難想像」、「妳確定要嫁給媽寶？」、「看來你男友還在喝奶 ，這些過程你男友是啞巴嗎？怎麼不出來圓場？」

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